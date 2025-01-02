Yatırım Yapan Yandı! Hisseleri Sert Çakıldı
Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL) hisseleri, Anadolu Efes’in Rusya operasyonlarına geçici yönetim atanmasına yönelik kararnamenin ardından son iki gündür sert değer kayıpları yaşıyor. AGHOL hisseleri için yeni bir hedef fiyat açıklaması yapıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Gedik Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede, AGHOL hisseleri için hedef fiyat 510 TL olarak belirlendi. Tavsiye ise "endekse paralel getiri" olarak açıklandı. Mevcut hisse fiyatının 312 TL olduğu belirtilen raporda, %63,46 oranında bir prim potansiyeli öngörülüyor.
Hedef fiyat: 510 TL
Son fiyat (31 Aralık 2024): 312 TL
Tavsiye: Endekse paralel getiri
Prim potansiyeli: %63,46
HİSSELER YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK
Raporda, Anadolu Efes operasyonlarıyla ilgili belirsizliklerin netleşmesinin ardından AGHOL hisseleri için değerlemenin yeniden gözden geçirileceği ifade edildi. Şirketin, hızlı tüketim ürünleri (FMCG) ağırlıklı portföyüyle defansif bir yatırım aracı olarak değerlendirildiği belirtilirken, şu noktalara vurgu yapıldı:
Net aktif değer iskontosu: %37
Özkaynak kârlılığı: Yaklaşık %15
2025 varsayımları: Hisseler, 4,2x fiyat/kazanç (F/K) ve 0,65x piyasa değeri/defter değeri (PD/DD) çarpanlarıyla işlem görüyor.
Şirketin, pandemi sonrası dönemde enflasyonist baskıları etkin bir fiyatlandırma stratejisi ile yönettiği ve önemli ölçüde borç azaltımı sağladığı belirtildi. Ayrıca, 2024 yılı boyunca AGHOL hisselerinin BIST 100 endeksine göre %30 oranında daha yüksek getiri sağladığı hatırlatıldı.