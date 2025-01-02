Yatırım Yapan Yandı! Hisseleri Sert Çakıldı

Gedik Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede, AGHOL hisseleri için hedef fiyat 510 TL olarak belirlendi. Tavsiye ise "endekse paralel getiri" olarak açıklandı. Mevcut hisse fiyatının 312 TL olduğu belirtilen raporda, %63,46 oranında bir prim potansiyeli öngörülüyor.