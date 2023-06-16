'Yatırım tavsiyesi değil' dedi ve ekledi: İslam Memiş doların düşeceği seviyeyi açıkladı
Dolar kurunun düşeceği seviyeyi açıklayan ekonomist İslam Memiş, elinde dolar bulunduranlara seslendi ve Euro tavsiyesi verdi.
Merkez Bankası FED faiz kararını açıkladı. Piyasaları nasıl etkiledi? Borsada düşüşler mi olur yükselişler mi olur? Döviz kurlarındaki yön neresi? Altın fiyatları geriledi ancak alım fırsatı mı sunuyor? Doları olan ne yapmalı?
İslam Memiş Yotube kanalında yayınladığı videoda, söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizerek bu sorulara yanıt aradı:
Amerika Merkez Bankası FED dün akşam saat 21'de faiz kararını açıkladı. Sabit bıraktı. 15 ay aradan sonra ve FED Başkanı Powell'dan şahin tonda bir açıklama bekliyordum. Şahin tonda bir açıklama yaptı. Kapıları açık bıraktı. Yine bu yıl sonuna kadar Amerika Merkez Bankası FED'in faizlerde bir değişiklikte gitmeyeceğini tahmin ediyorum.
Merkez Bankası faiz artışı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta faiz kararı var. Burada bir faiz artırımı beklediğimi ifade etmiştim. Ve Haziran ayı ile alakalı planımıza sadık almaya devam ediyoruz. Yol haritamızda herhangi bir değişiklik yok.