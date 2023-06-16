'Yatırım tavsiyesi değil' dedi ve ekledi: İslam Memiş doların düşeceği seviyeyi açıkladı

Amerika Merkez Bankası FED dün akşam saat 21'de faiz kararını açıkladı. Sabit bıraktı. 15 ay aradan sonra ve FED Başkanı Powell'dan şahin tonda bir açıklama bekliyordum. Şahin tonda bir açıklama yaptı. Kapıları açık bıraktı. Yine bu yıl sonuna kadar Amerika Merkez Bankası FED'in faizlerde bir değişiklikte gitmeyeceğini tahmin ediyorum.