Yatırım İçin Arsa Alanlar Soğuk Terler Dökmeye Başladı! Devlet Arazilere El mi Koyacak? Beklenen Açıklama Geldi

ARAZİLER ÖNCELİKLİ OLARAK YEREL HALKA VERİLECEK

Emlak Danışmanı Harun Tavlı, kamuoyunda tartışmalara neden olan “devlet arazime el koyacak” iddialarına açıklık getirdi. Harun Tavlı, bu uygulamanın arazilerin mülkiyetine el koymak anlamına gelmediğini vurgulayarak, yalnızca kullanılmayan arazilerin tarıma kazandırılması amacıyla kiralama yöntemine başvurulduğunu ifade etti. Harun Tavlı, kiralamalarda önceliğin bölgedeki yerleşik halka verileceğini ve köy muhtarlıkları ile tarım müdürlüklerinin organize şekilde çalışacağını belirtti.