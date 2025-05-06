Yatırım İçin Arsa Alanlar Soğuk Terler Dökmeye Başladı! Devlet Arazilere El mi Koyacak? Beklenen Açıklama Geldi
Tarım ve Orman Bakanlığı, iki yıl üst üste işlenmeyen tarım arazilerinin kiraya verilmesine yönelik yeni uygulamayı hayata geçirdi. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, mülkiyeti gerçek ve tüzel kişilere ait olup kullanılmayan tarım arazileri, tarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere sezonluk olarak kiraya verilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Kiraya verilecek arazilerin belirlenmesi amacıyla il ve ilçe tarım müdürlükleri bünyesinde Arazi Tespit Komisyonları kurulacak. Bu komisyonlar tarafından tespit edilen arazilerin kira bedeli, ilgili bölgede bulunan üç benzer tarım arazisinin değeri dikkate alınarak belirlenecek.
ARAZİLER ÖNCELİKLİ OLARAK YEREL HALKA VERİLECEK
Emlak Danışmanı Harun Tavlı, kamuoyunda tartışmalara neden olan “devlet arazime el koyacak” iddialarına açıklık getirdi. Harun Tavlı, bu uygulamanın arazilerin mülkiyetine el koymak anlamına gelmediğini vurgulayarak, yalnızca kullanılmayan arazilerin tarıma kazandırılması amacıyla kiralama yöntemine başvurulduğunu ifade etti. Harun Tavlı, kiralamalarda önceliğin bölgedeki yerleşik halka verileceğini ve köy muhtarlıkları ile tarım müdürlüklerinin organize şekilde çalışacağını belirtti.
KİRALAMA SÜRESİ VE DETAYLARI NETLEŞTİ
Harun Tavlı’nın verdiği bilgilere göre, kiralama işlemleri her yıl 1 Ağustos ile 30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İki yıl üst üste işlenmeyen veya icara verilmeyen araziler, devlet tarafından belirlenen bedel karşılığında kiraya sunulacak. Arazilerin sahiplerine, belirlenen kira bedeli ödenecek ve işlemler şeffaf şekilde yürütülecek.
TARIMA KATMA DEĞER SAĞLANMASI AMAÇLANIYOR
Harun Tavlı, bu düzenlemenin atıl durumdaki tarım arazilerinin üretime kazandırılması açısından önemli olduğunu belirterek, “Bu uygulama hem ülke tarımına hem de ekonomiye katkı sağlayacak. Tarım arazilerinin atıl kalmaması gerekiyor” dedi.