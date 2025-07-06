Yastık Altında Altın Biriktirenler Dikkat! 500 Milyar Dolarlık Yeni Plan Ortaya Çıktı

Bunun yanında Atayık, bu süreci daha da hızlandırmak ve kurumsallaştırmak adına "Altınbank" adında bir ihtisas bankasının kurulması teklifini de gündeme getirdi. Atayık, şunları söyledi:

“Kuyumcuların bir kooperatif yapısında ortak olabilecekleri, sermayesini altın bazında tutabilecek ve kamu desteğiyle kurulacak olan Altınbank sayesinde, ithalat, cari açık, yastık altı varlıklar, yatırım, teknoloji ve standardizasyon gibi pek çok sorun tek merkezden çözülebilir hale gelecek.”