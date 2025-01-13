Yaşlı Sürücüler İçin Flaş Değişiklik: Arabaya Artık Bu İşareti Yapıştırmak Zorunlu Oldu
Trafik işaretleri ve ehliyet düzenlemelerinde yeni dönem başlıyor. Avrupa Birliği, uzun yıllardır Japonya'da kullanılan 'yaşlı sürücü' trafik işaretini yürürlüğe sokmak için kolları sıvadı. Yapılan değişikliğin ilerleyen dönemde Türkiye gibi aday ülkeleri de etkileyebileceği belirtiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa Birliği (AB), Japonya’da uzun yıllardır uygulanan “yaşlı sürücü” işaretini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Başlangıçta AB ülkelerinde zorunlu tutulması planlanan bu uygulamanın, ilerleyen dönemde Türkiye gibi aday ülkeleri de etkileyebileceği belirtiliyor.
Dünya genelinde trafik kazaları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artarken, araç güvenliğine yönelik mevcut önlemler yetersiz kalıyor. Bu durum, birçok ülkeyi trafik işaretleri ve ehliyet düzenlemelerinde yenilik yapmaya yönlendirdi. Japonya’da halihazırda kullanılan “Koreija İşareti” olarak bilinen yaşlı sürücü işareti, bu kapsamda Avrupa’nın trafik güvenliği adımlarından biri olmaya hazırlanıyor.
ARTIK ZORUNLU OLACAK
Trafikte refleks becerilerinin önemi göz önünde bulundurulduğunda, yaşlı sürücüler için özel düzenlemeler yapılması gündeme geldi. Japonya’da 75 yaş ve üzeri sürücüler için kullanılan “Koreija İşareti” (Yaşlı Sürücü İşareti), diğer sürücülerin dikkatini çekmek ve trafik güvenliğini artırmak amacıyla uygulanıyor. AB de benzer bir düzenlemeyi yürürlüğe koymaya hazırlanırken, bazı ülkelerde 70 yaş üzerindeki sürücülerin ehliyetlerini yenilemesi yasaklanacak.
TÜRKİYE'DE DE HAYATA GEÇEBİLİR
Türkiye’de şu anki yasal düzenlemelere göre ehliyet almak için bir üst yaş sınırı bulunmuyor. Ancak 80 yaş üzeri sürücüler, ehliyetlerini yalnızca iki yılda bir yenileyebiliyor ve bu işlem için kapsamlı bir sağlık raporu sunmaları gerekiyor. AB’nin yaşlı sürücü işaretiyle ilgili düzenlemesinin, ilerleyen dönemde Türkiye’yi de etkileyebileceği düşünülüyor. Türkiye’de 33 milyonu aşan ehliyet sahibi bulunurken, 65 yaş üzerindeki sürücülerin sayısındaki artış dikkat çekiyor.