Yaşlı Sürücüler İçin Flaş Değişiklik: Arabaya Artık Bu İşareti Yapıştırmak Zorunlu Oldu

TÜRKİYE'DE DE HAYATA GEÇEBİLİR

Türkiye’de şu anki yasal düzenlemelere göre ehliyet almak için bir üst yaş sınırı bulunmuyor. Ancak 80 yaş üzeri sürücüler, ehliyetlerini yalnızca iki yılda bir yenileyebiliyor ve bu işlem için kapsamlı bir sağlık raporu sunmaları gerekiyor. AB’nin yaşlı sürücü işaretiyle ilgili düzenlemesinin, ilerleyen dönemde Türkiye’yi de etkileyebileceği düşünülüyor. Türkiye’de 33 milyonu aşan ehliyet sahibi bulunurken, 65 yaş üzerindeki sürücülerin sayısındaki artış dikkat çekiyor.