Yasalaşma gecikti: EYT'de ilk maaş ne zaman ödenecek?

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi Meclis çalışmalarına yeniden başladığında görüşülecek. Ancak deprem nedeniyle yasalaşma süreci uzadığı için ilk maaşın alınması da mayıs-haziranı bulacak.

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Yasalaşma gecikti: EYT'de ilk maaş ne zaman ödenecek? - Resim: 1

EYT düzenlemesinin şubat ayı içinde yasalaşması ve ilk maaşların mart ayında verilmesi planlanmıştı. 

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Yasalaşma gecikti: EYT'de ilk maaş ne zaman ödenecek? - Resim: 2

Deprem felaketinin ardından Meclis çalışmalara ara verirken EYT düzenlemesinin akıbeti de merak ediliyordu.

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Yasalaşma gecikti: EYT'de ilk maaş ne zaman ödenecek? - Resim: 3

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Genel Kurul gündeminde bekleyen EYT konusunda AKP’den yansıyan bilgiler, geri adım atılmayacağı yönünde. 

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Yasalaşma gecikti: EYT'de ilk maaş ne zaman ödenecek? - Resim: 4

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da düzenlemenin “bir an önce yasalaşması” görüşünde olduğuna dikkat çekiliyor.

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