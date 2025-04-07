Yasa Tasarısı Onaylandı: Hafta Sonu Alkol Satışı Yasaklandı

KAZA VE SUÇ ORANLARI DÜŞTÜ

Hamzayev, bu uygulama sayesinde yetkisiz satış yapılan dükkanların kapandığını, kavga, trafik kazası ve suç oranlarında belirgin bir düşüş yaşandığını vurguladı. Daha önce de benzer yasalarla gündeme gelen Hamzayev, alkolle mücadele konusunda kararlı bir duruş sergiliyor.

ALKOL SATIŞI YASAĞININ UYGULANDIĞI BÖLGELER

Yasa tasarısının benzer versiyonları Yakutistan, Buryatya, Kaluga, Transbaykal, Moskova ve St. Petersburg gibi bölgelerde de yürürlükte. Bu bölgelerde genellikle alkol satış saatleri sınırlandırılıyor veya satış noktalarının yerleşim alanlarından uzaklaştırılması sağlanıyor.

Tasarının ülke genelinde yürürlüğe girip girmeyeceği önümüzdeki dönemlerde netleşecek. Ancak alınan ilk siyasi destek, alkol politikalarında sert bir dönüşümün habercisi olabilir.