Yasa Tasarısı Onaylandı: Hafta Sonu Alkol Satışı Yasaklandı
Rusya’da hafta sonları alkol satışını tamamen yasaklamayı öngören yasa tasarısı ilk onayı aldı. Uygulamanın başlamasıyla birlikte suç ve kaza oranlarında düşüş yaşandığı belirtildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Rusya’da alkolle mücadele kapsamında dikkat çeken bir yasa tasarısı ilk onayı alarak gündeme oturdu. Hafta sonları ülke genelinde alkol satışını tamamen yasaklamayı öngören tasarı, Devlet Duması’nda ilk aşamayı geçti. Tasarının hayata geçmesi durumunda, hafta sonları Rusya genelinde hiçbir noktada alkol satışı yapılamayacak.
HAFTA İÇİ SADECE 2 SAAT ALKOL SATILIYOR
Yasa teklifinin mimarı, Devlet Duması Sağlık Komitesi üyesi Biysultan Hamzayev. Hamzayev'in önerisinin ilham kaynağı ise Vologda bölgesi oldu. Bu bölgede hali hazırda sadece hafta içi günde iki saat alkol satışı yapılabiliyor, hafta sonları ise tamamen yasak. Hamzayev, bu uygulamanın toplumda olumlu yansımaları olduğunu savunuyor.
SATIŞLAR YÜZDE 19 DÜŞTÜ
Rus haber ajansı TASS’a konuşan Hamzayev, uygulamanın halktan tepki değil, destek aldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Kısıtlamalara rağmen alkolik bir ayaklanma yaşanmadı. Aksine vatandaşlardan destek geldi."
Resmi verilere göre, uygulamanın başladığı ilk ayda bölgedeki alkol satışları yüzde 19, alkollü içki satışı yapan işletmelerin sayısı ise yüzde 50 oranında düştü.
KAZA VE SUÇ ORANLARI DÜŞTÜ
Hamzayev, bu uygulama sayesinde yetkisiz satış yapılan dükkanların kapandığını, kavga, trafik kazası ve suç oranlarında belirgin bir düşüş yaşandığını vurguladı. Daha önce de benzer yasalarla gündeme gelen Hamzayev, alkolle mücadele konusunda kararlı bir duruş sergiliyor.
ALKOL SATIŞI YASAĞININ UYGULANDIĞI BÖLGELER
Yasa tasarısının benzer versiyonları Yakutistan, Buryatya, Kaluga, Transbaykal, Moskova ve St. Petersburg gibi bölgelerde de yürürlükte. Bu bölgelerde genellikle alkol satış saatleri sınırlandırılıyor veya satış noktalarının yerleşim alanlarından uzaklaştırılması sağlanıyor.
Tasarının ülke genelinde yürürlüğe girip girmeyeceği önümüzdeki dönemlerde netleşecek. Ancak alınan ilk siyasi destek, alkol politikalarında sert bir dönüşümün habercisi olabilir.