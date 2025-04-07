Yasa Tasarısı Onaylandı: Hafta Sonu Alkol Satışı Yasaklandı

Rusya’da hafta sonları alkol satışını tamamen yasaklamayı öngören yasa tasarısı ilk onayı aldı. Uygulamanın başlamasıyla birlikte suç ve kaza oranlarında düşüş yaşandığı belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Alkol yasak Rusya
Yasa Tasarısı Onaylandı: Hafta Sonu Alkol Satışı Yasaklandı - Resim: 1

Rusya’da alkolle mücadele kapsamında dikkat çeken bir yasa tasarısı ilk onayı alarak gündeme oturdu. Hafta sonları ülke genelinde alkol satışını tamamen yasaklamayı öngören tasarı, Devlet Duması’nda ilk aşamayı geçti. Tasarının hayata geçmesi durumunda, hafta sonları Rusya genelinde hiçbir noktada alkol satışı yapılamayacak.

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Yasa Tasarısı Onaylandı: Hafta Sonu Alkol Satışı Yasaklandı - Resim: 2

HAFTA İÇİ SADECE 2 SAAT ALKOL SATILIYOR

Yasa teklifinin mimarı, Devlet Duması Sağlık Komitesi üyesi Biysultan Hamzayev. Hamzayev'in önerisinin ilham kaynağı ise Vologda bölgesi oldu. Bu bölgede hali hazırda sadece hafta içi günde iki saat alkol satışı yapılabiliyor, hafta sonları ise tamamen yasak. Hamzayev, bu uygulamanın toplumda olumlu yansımaları olduğunu savunuyor.

SATIŞLAR YÜZDE 19 DÜŞTÜ

Rus haber ajansı TASS’a konuşan Hamzayev, uygulamanın halktan tepki değil, destek aldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kısıtlamalara rağmen alkolik bir ayaklanma yaşanmadı. Aksine vatandaşlardan destek geldi."

Resmi verilere göre, uygulamanın başladığı ilk ayda bölgedeki alkol satışları yüzde 19, alkollü içki satışı yapan işletmelerin sayısı ise yüzde 50 oranında düştü.

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Yasa Tasarısı Onaylandı: Hafta Sonu Alkol Satışı Yasaklandı - Resim: 3

KAZA VE SUÇ ORANLARI DÜŞTÜ

Hamzayev, bu uygulama sayesinde yetkisiz satış yapılan dükkanların kapandığını, kavga, trafik kazası ve suç oranlarında belirgin bir düşüş yaşandığını vurguladı. Daha önce de benzer yasalarla gündeme gelen Hamzayev, alkolle mücadele konusunda kararlı bir duruş sergiliyor.

ALKOL SATIŞI YASAĞININ UYGULANDIĞI BÖLGELER

Yasa tasarısının benzer versiyonları Yakutistan, Buryatya, Kaluga, Transbaykal, Moskova ve St. Petersburg gibi bölgelerde de yürürlükte. Bu bölgelerde genellikle alkol satış saatleri sınırlandırılıyor veya satış noktalarının yerleşim alanlarından uzaklaştırılması sağlanıyor.

Tasarının ülke genelinde yürürlüğe girip girmeyeceği önümüzdeki dönemlerde netleşecek. Ancak alınan ilk siyasi destek, alkol politikalarında sert bir dönüşümün habercisi olabilir.

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