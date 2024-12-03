Yarından İtibaren Geçerli: Tapuda Artık O Şart Kaldırıldı
Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, tapu işlemlerinde flaş değişikliğe gitti. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren tapu devir işlemleri artık tamamen değişecek. Yeni düzenlemeyle, mülkiyet devri işlemleri için artık taşınmazın bulunduğu tapu müdürlüğüne gitme şartı kaldırıldı.
Kaynak: AA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yeni yönetmeliğiyle tapu işlemleri büyük bir kolaylığa kavuştu. Yeni düzenlemeyle, mülkiyet devri işlemleri için artık taşınmazın bulunduğu tapu müdürlüğüne gitme şartı kaldırıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan "Yetki Alanı Dışında ve Tarafların Farklı Birimlerde Bulunmaları Halinde Tapu İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile mülkiyet devri işlemleri artık herhangi bir tapu müdürlüğünden doğrudan yapılabilecek.
Yönetmeliğe göre, farklı tapu müdürlüklerinde bulunan kişiler arasında mülkiyet devri için gerekli işlemler, taşınmazın kayıtlı olduğu müdürlükten yetki almaya gerek kalmadan elektronik olarak gerçekleştirilecek. Bu düzenleme, fiziki olarak aynı birimde bulunmayı, ortadan kaldırmayı, hızlandırmayı sağlayacaktır.
Yeni düzenlemeye göre, 21 Kasım 2023'ten önce düzenlenen vekaletnamelerle yetki alanı dışı işlemler yapılamayacak. Ayrıca başvurunun alınması, resmi senetlerin hazırlanması ve uygulamaya ilişkin diğer süreçler dijital ortamda tamamlanacak.
Yeni düzenleme ile birlikte böylelikle yetki alanı dışı tapu işlemlerinin, ülke genelinde büyük ölçüde elektronik ortamda, vatandaş odaklı, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanması amaçlanıyor.