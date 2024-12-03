Yarından İtibaren Geçerli: Tapuda Artık O Şart Kaldırıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yeni yönetmeliğiyle tapu işlemleri büyük bir kolaylığa kavuştu. Yeni düzenlemeyle, mülkiyet devri işlemleri için artık taşınmazın bulunduğu tapu müdürlüğüne gitme şartı kaldırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan "Yetki Alanı Dışında ve Tarafların Farklı Birimlerde Bulunmaları Halinde Tapu İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile mülkiyet devri işlemleri artık herhangi bir tapu müdürlüğünden doğrudan yapılabilecek.