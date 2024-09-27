Yarından İtibaren Geçerli Olacak: Tüm Kredi Kartlarının Limiti Değiştirildi
BDDK, Resmi Gazete'de yayımladığı tebliğ ile milyonlarca kredi kartı kullanıcısını ilgilendiren değişikliklere imza attı. Kredi kartları için geçerli olan asgari ödeme tutarında limitler değiştirilirken, mevcut kart borçları için yapılandırma imkanı getirildi.
Geçtiğimiz yıl göreve başlayan ekonomi yönetimi, enflasyonla mücadele etmek için birçok değişikliği hayata geçirirken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından pek çok kez uyarılarda bulunulan kredi kartı kullanımına ilişkin ilk değişiklikler bu gece itibarıyla yürürlüğe girdi.
BDDK'nın Resmi Gazete'de yayımladığı tebliğ ile kredi kartlarına ilişkin borç yapılandırma imkanı sunulurken, pandemi döneminden bu yana uygulanan 'asgari ödeme tutarı' için sınırlar yeniden şekillendi.
LİMİTLER İKİ KATINA ÇIKARILDI
Pandemi döneminde kredi kartları için belirlenen asgari ödeme tutarları, 25 bin liranın üzerindeki kartlar için borç tutarının yüzde 40'ı, bu sınırın altındaki kartlar içinse yüzde 20'si olarak belirlenmişti. Türkiye'de görülen yüksek enflasyon nedeniyle 25 bin liralık sınırın önemini yitirmesi ekonomi yönetimini harekete geçirdi.
Her 2 kredi kartı kullanıcısından 1'inin kart limitinin 100 bin TL'yi aşmasının ardından BDDK, söz konusu sınırı bu geceden itibaren geçerli olacak şekilde iki kart artırarak 50 bin liraya yükseltti. Bir başka deyişle artık, 50 bin liranın üzerinde limiti bulunan kredi kartları için asgari ödeme tutarı borcun yüzde 40'ı olarak belirlenecek. Bu limitin altındaki kartlar içinse yüzde 20'lik asgari ödeme zorunluluğu yeterli olacak.
KREDİ KARTI VE İHTİYAÇ KREDİLERİNE YAPILANDIRMA İMKANI
BDDK, ayrıca enflasyon nedeniyle borç ödeme konusunda sıkıntı yaşayan vatandaşlar için '60 aylık taksitlendirme' uygulamasını devreye soktu.
İster kredi kartı isterse de ihtiyaç kredisi kullanmış olan müşteriler, 30 gün boyunca borçlarını ödememeleri halinde 60 aya varan vadelerle yeniden yapılandırma seçeneğine başvurabilecek.
ENFLASYON NEDENİYLE TERS ETKİ YARATABİLİR
Öte yandan ekonomistler, kredilerin önemli bölümünün geçtiğimiz yıllarda daha düşük faizlerden alındığına dikkat çekerek, müşterilerin yeniden yapılandırma yapmaları halinde mevcut faiz oranlarını kabul etmek zorunda kalacağını belirtti. Bu durum, cazip faiz oranları yerine daha uzun vadede, daha yüksek faiz oranlarını ödemeyi onaylamak anlamına gelecek.
Müşterilerin dezavantajına olan bu durum, taksitlendirme uygulamasına başvuruların sınırlı kalmasına neden olabilir.
KREDİ KARTI LİMİTLERİ DEĞİŞTİRİLECEK Mİ?
Bir süredir bankacılık sektörü kaynakları tarafından dillendirilen kredi kartı limitlerine ilişkin değişiklik, bugün yayımlanan Resmi Gazete'de yer almadı. Ancak sektör kaynakları, kısa süre içerisinde müşterilerin kredi kartı limitlerinin, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından paylaşılacak aylık kazanç tutarına göre revize edilmesini beklemekte.
Bu değişiklik, Türkiye'de aylık gelirin 15-20 katı oranında kredi kartı limiti bulunan müşterilerin kart limitlerinin aşağı yönlü güncelleneceği anlamına geliyor.
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi ve SGK arasında yürütülecek ortak çalışma ile müşterilerin aylık net gelirleri anlık olarak bankalar tarafından görülebilecek ve bankalar, kişinin tüm bankalarda bulunan kredi kartı toplam limitini, aylık gelirinin 2 ile 4 katı oranında kısıtlayabilecek.