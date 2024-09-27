Yarından İtibaren Geçerli Olacak: Tüm Kredi Kartlarının Limiti Değiştirildi

Her 2 kredi kartı kullanıcısından 1'inin kart limitinin 100 bin TL'yi aşmasının ardından BDDK, söz konusu sınırı bu geceden itibaren geçerli olacak şekilde iki kart artırarak 50 bin liraya yükseltti. Bir başka deyişle artık, 50 bin liranın üzerinde limiti bulunan kredi kartları için asgari ödeme tutarı borcun yüzde 40'ı olarak belirlenecek. Bu limitin altındaki kartlar içinse yüzde 20'lik asgari ödeme zorunluluğu yeterli olacak.