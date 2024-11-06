Yarından İtibaren Geçerli: Fiyatı Aniden 1000 Liraya Çıktı
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü tarafından işletilen arabalı vapur tarifelerine zam geldi. Zamlı fiyatlar yarından itibaren geçerli olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
İzmir'de arabalı vapur tarifelerine zam geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü tarafından işletilen arabalı vapurlarda yeni ücret tarifesi, 7 Kasım Perşembe gününden itibaren geçerli olacak.
Bostanlı ve Üçkuyular iskeleleri arasında hizmet veren arabalı vapurların ücret tarifesinde güncelleme yapıldı. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından onaylanan tarifede, motosiklet ücreti 45 TL'den 50 TL'ye, otomobil ücreti ise 110 TL'den 160 TL'ye yükseldi. Orta sınıf ücretlerinin ücreti 300 TL olarak belirlenirken, otobüs ve kamyonlar için 700 TL, TIR için ise 1000 TL ücret uygulanacak.
Yeni düzenlemeyle birlikte otomobiller için indirim uygulaması da devreye girecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın talimatıyla hafta içi saat 10.00 - 15.40 ile 21.00 - 23.00 arasında 20 TL indirimle 140 TL ödenecek. İndirim, hafta sonları, bayram ve resmi tatillerde uygulanmayacak.