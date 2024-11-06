Yarından İtibaren Geçerli: Fiyatı Aniden 1000 Liraya Çıktı

Bostanlı ve Üçkuyular iskeleleri arasında hizmet veren arabalı vapurların ücret tarifesinde güncelleme yapıldı. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından onaylanan tarifede, motosiklet ücreti 45 TL'den 50 TL'ye, otomobil ücreti ise 110 TL'den 160 TL'ye yükseldi. Orta sınıf ücretlerinin ücreti 300 TL olarak belirlenirken, otobüs ve kamyonlar için 700 TL, TIR için ise 1000 TL ücret uygulanacak.