Yarından İtibaren 81 İlde Başlıyor: Araç Sahipleri Yandı! Sürücüler İçin Yeni Uygulama Devrede
Yarından itibaren araçlarda pert sayılma kriterleri değişiyor. Hasar oranı yüzde 60’ı geçerse araç ağır hasarlı kabul edilecek. Bazı kritik parçalarda ise bu oran aranmayacak, doğrudan araç pert sayılacak.
Kaynak: Haber Merkezi
1 Temmuz 2025 itibarıyla araçların perte ayrılma koşullarında önemli değişiklikler yürürlüğe giriyor. Yeni düzenlemeye göre, kazalı araçların onarım maliyetleri eksper raporuyla belirlenecek ve bu rakam, aracın piyasa değerinin üzerine çıkarsa araç tam hasarlı olarak kabul edilecek.
HASAR YÜZDE 60’I GEÇERSE AĞIR HASARLI SAYILACAK
Yeni sistemde aracın onarım maliyeti, KDV dâhil piyasa değerinin %60’ını geçmiyorsa araç onarılarak tekrar trafiğe çıkabilecek. Ancak bu oran aşıldığında araç ağır hasarlı sayılacak ve pert kaydı işlenecek. Tüm değerlendirmeler, bağımsız eksperler tarafından yapılacak.
KRİTİK PARÇALAR HASAR GÖRMÜŞSE YÜZDE 60 ŞARTI ARANMAYACAK
Bazı parçalarda oluşan hasar durumunda ise hasar oranına bakılmaksızın araç doğrudan ağır hasarlı sayılacak. Bu parçalar arasında şunlar yer alıyor:
Taban sacı
Şasi kolları
Marşpiyel ve orta direkler
Tavan sacı ve traversler
Elektrikli araç bataryası ve enerji hatları
Hava yastıkları ve emniyet sistemleri
Elektrik tesisatı ve elektronik bileşenler
Kamyon ve çekicilerde sürücü kabini
TRAFİKTEN ÇEKME BELGESİ OLMADAN TAZMİNAT YOK
Ağır hasarlı araçların tazminat işlemlerinin başlatılabilmesi için, noterden alınacak trafikten çekme belgesi sigorta şirketine ibraz edilmek zorunda olacak. Eksperlerin vereceği raporlar bağlayıcı olacak; araç sahibi ya da sigorta firması bu kararları değiştiremeyecek.
RAPOR 5 GÜNDE TAMAMLANACAK
Eksperler, araçla ilgili inceleme raporlarını en geç 5 iş günü içinde Sigorta Bilgi Merkezi’ne bildirecek. Tam ya da ağır hasar kapsamına girmeyen araçların ise sigorta şirketleri tarafından hurda satış platformlarında değerlendirilmesi mümkün olmayacak.
AĞIR HASARLI ARAÇLARDA DEĞER KAYBI KAÇINILMAZ
Yeni düzenleme, ikinci el piyasasını da doğrudan etkileyecek. Örneğin, piyasa değeri 1 milyon TL olan bir aracın 550 bin TL hasar kaydıyla satılması durumunda değeri benzer araçlara göre %50 daha düşük oluşabilecek. Bu da ağır hasarlı araçların çok daha düşük fiyatlarla satılmaya devam edeceği anlamına geliyor.
HASARLI ARAÇ ALINIR MI?
Şaseye zarar gelmemiş, sadece kaporta aksamında hasar oluşmuş araçlar, iyi bir onarımdan geçtikten sonra güvenle kullanılabilir. Ancak araçların dış yüzeyinde kullanılan ince saclar kolayca form kaybedebildiği için, onarımların mutlaka yetkili ve kurumsal servislerde yapılması öneriliyor.