Yarından İtibaren 81 İlde Başlıyor: Araç Sahipleri Yandı! Sürücüler İçin Yeni Uygulama Devrede

RAPOR 5 GÜNDE TAMAMLANACAK

Eksperler, araçla ilgili inceleme raporlarını en geç 5 iş günü içinde Sigorta Bilgi Merkezi’ne bildirecek. Tam ya da ağır hasar kapsamına girmeyen araçların ise sigorta şirketleri tarafından hurda satış platformlarında değerlendirilmesi mümkün olmayacak.

AĞIR HASARLI ARAÇLARDA DEĞER KAYBI KAÇINILMAZ

Yeni düzenleme, ikinci el piyasasını da doğrudan etkileyecek. Örneğin, piyasa değeri 1 milyon TL olan bir aracın 550 bin TL hasar kaydıyla satılması durumunda değeri benzer araçlara göre %50 daha düşük oluşabilecek. Bu da ağır hasarlı araçların çok daha düşük fiyatlarla satılmaya devam edeceği anlamına geliyor.

HASARLI ARAÇ ALINIR MI?

Şaseye zarar gelmemiş, sadece kaporta aksamında hasar oluşmuş araçlar, iyi bir onarımdan geçtikten sonra güvenle kullanılabilir. Ancak araçların dış yüzeyinde kullanılan ince saclar kolayca form kaybedebildiği için, onarımların mutlaka yetkili ve kurumsal servislerde yapılması öneriliyor.