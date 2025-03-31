Yarın İtibariyle Yürürlüğe Giriyor: İnternet Alışverişinde Artık Zorunlu Olacak! 24 Saat İçinde Kaldırılacak

YURT DIŞINDAN SATIŞ YAPAN FİRMALARA TEMSİLCİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Yönetmelikte yer alan bir diğer önemli madde ise Türkiye’ye yurt dışından ürün gönderen firmalarla ilgili. Ticaret Bakanlığı’nın belirlediği ürün gruplarını Türkiye’ye satan yabancı firmalar, artık Türkiye'de bir yerel temsilci atamak zorunda olacak. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen firmaların satış yapmasına izin verilmeyecek.

Kurallara uymayan firmalar hakkında "Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu" kapsamında yaptırımlar uygulanacak ve gerekirse uygunsuz içeriklere erişim engellenecek.

Ticaret Bakanlığı, yeni yönetmelikle hem tüketicilerin sağlıklı ve güvenilir ürünlere ulaşmasını hem de kurallara uyan yerli üreticilerin haksız rekabetten korunmasını amaçladıklarını vurguladı.