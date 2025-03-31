Yarın İtibariyle Yürürlüğe Giriyor: İnternet Alışverişinde Artık Zorunlu Olacak! 24 Saat İçinde Kaldırılacak
İnternetten yapılan alışverişlerde yeni dönem başlıyor. Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı yeni yönetmelik yarın itibariyle yürürlüğe girecek. Böylelikle yurt dışından ürün satan firmalara yerel temsilcilik zorunluluğu getirilirken, güvenli olmayan ürünler 24 saat içinde platformlardan kaldırılacak.
Kaynak: AA
Tüketicilerin internet üzerinden daha güvenli ve şeffaf bir şekilde alışveriş yapabilmesini amaçlayan yeni düzenleme, yarın itibarıyla yürürlüğe giriyor. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği", 30 Ekim 2024’te Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 5 aylık geçiş sürecinin ardından uygulamaya geçeceği duyurulmuştu.
İNTERNET ALIŞVERİŞİNDE ARTIK ZORUNLU OLACAK
Yeni düzenleme ile birlikte, internet siteleri, mobil uygulamalar, TV ve radyo gibi platformlardan yapılan alışverişlerde ürün güvenliğine dair kurallar sıkılaştırılıyor. Satıcıların, ürünlerine dair güvenlik bilgilerini açıkça belirtmesi zorunlu hale geliyor. Üretici veya ithalatçı bilgileri, iletişim adresleri ve ürünün güvenli olduğuna dair işaretler artık ilanlarda yer almak zorunda olacak.
Ticaret Bakanlığı, bu uygulamanın tüketicilere fiziksel bir mağazada alışveriş yapıyormuş hissi vereceğini ve ürün hakkında daha bilinçli karar vermelerine yardımcı olacağını belirtti.
GÜVENLİ OLMAYAN ÜRÜNLER 24 SAAT İÇİNDE KALDIRILACAK
Yeni yönetmelikle birlikte sanal pazar yerleri de daha fazla sorumluluk üstlenecek. Güvenlik kriterlerine uymayan ürünler tespit edildiğinde, ilgili ilanlar en geç 24 saat içinde platformdan kaldırılacak. Böylece standartlara uygun, güvenli bir alışveriş ortamı oluşturulması hedefleniyor.
Ayrıca, her dijital satış platformu, kullanıcıların ürün güvenliğiyle ilgili şikayet ve bildirimde bulunabileceği bir temas noktası oluşturmakla yükümlü olacak.
YURT DIŞINDAN SATIŞ YAPAN FİRMALARA TEMSİLCİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ
Yönetmelikte yer alan bir diğer önemli madde ise Türkiye’ye yurt dışından ürün gönderen firmalarla ilgili. Ticaret Bakanlığı’nın belirlediği ürün gruplarını Türkiye’ye satan yabancı firmalar, artık Türkiye'de bir yerel temsilci atamak zorunda olacak. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen firmaların satış yapmasına izin verilmeyecek.
Kurallara uymayan firmalar hakkında "Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu" kapsamında yaptırımlar uygulanacak ve gerekirse uygunsuz içeriklere erişim engellenecek.
Ticaret Bakanlığı, yeni yönetmelikle hem tüketicilerin sağlıklı ve güvenilir ürünlere ulaşmasını hem de kurallara uyan yerli üreticilerin haksız rekabetten korunmasını amaçladıklarını vurguladı.