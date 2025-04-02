Yarım Asırlık Türk Devi İflastan Kıl Payı Kurtuldu: Gıda Sektöründe Kartlar Yeniden Dağıtılacak
Türkiye’nin yarım asırlık gıda devi Baranok Yumurta, mahkeme kararıyla iflastan kurtuldu. Şirket için verilen mahkeme kararı sektörde yeni bir dönemin kapısını araladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2018 yılında verdiği iflas kararı, 11 Mart 2025’te iptal edilerek 14 Mart’ta kesinleşti. Bu gelişmeyle birlikte şirket, sektöre geri dönerken üretim ve istihdam faaliyetlerini yeniden başlattı.
107 MİLYON YUMURTA KAPASİTESİYLE ÖNCÜYDÜ
1971 yılında 750 civcivle üretime başlayan Baranok, yıllık 107 milyon yumurta kapasitesine ulaşarak sektörde önemli bir yere sahip olmuştu. Ancak yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle iflas noktasına gelen şirket, alınan yeni kararla faaliyetlerine kaldığı yerden devam edecek.
İHRACAT VE ARTAN FİYATLARIN DEĞİŞMESİ BEKLENİYOR
Yumurta sektöründe son dönemde yaşanan küresel arz daralması ve fiyat artışları, Baranok’un geri dönüşünü sektörde yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor. ABD’de kuş gribi nedeniyle milyonlarca tavuğun itlaf edilmesi, yumurta arzını etkilerken Türkiye’de fiyatlar 5 TL’yi aşmış durumda. Üretim maliyetlerindeki artış ve kur etkisi, sektör temsilcilerini ihracata yönlendirirken Baranok’un yeniden faaliyete geçmesi iç piyasada dengelenmeye yol açması bekleniyor.
İHRACAT PAZARINDA YENİ DÖNEM
Konya ekonomisine büyük katkı sunan firma, yem fabrikası ve yarka üretimi gibi alanlardaki yatırımlarına devam ederek eski gücüne kavuşmayı hedefliyor. Uzmanlar, Baranok’un özellikle ihracat pazarında etkili olabileceğini vurguluyor. Konya 1. İcra Dairesi’nin yayımladığı ilana göre, iflas sürecinin tamamen sona ermesiyle şirketin operasyonlarını hızlandırması bekleniyor.