Yarım Asırlık Türk Devi İflastan Kıl Payı Kurtuldu: Gıda Sektöründe Kartlar Yeniden Dağıtılacak

107 MİLYON YUMURTA KAPASİTESİYLE ÖNCÜYDÜ

1971 yılında 750 civcivle üretime başlayan Baranok, yıllık 107 milyon yumurta kapasitesine ulaşarak sektörde önemli bir yere sahip olmuştu. Ancak yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle iflas noktasına gelen şirket, alınan yeni kararla faaliyetlerine kaldığı yerden devam edecek.

İHRACAT VE ARTAN FİYATLARIN DEĞİŞMESİ BEKLENİYOR

Yumurta sektöründe son dönemde yaşanan küresel arz daralması ve fiyat artışları, Baranok’un geri dönüşünü sektörde yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor. ABD’de kuş gribi nedeniyle milyonlarca tavuğun itlaf edilmesi, yumurta arzını etkilerken Türkiye’de fiyatlar 5 TL’yi aşmış durumda. Üretim maliyetlerindeki artış ve kur etkisi, sektör temsilcilerini ihracata yönlendirirken Baranok’un yeniden faaliyete geçmesi iç piyasada dengelenmeye yol açması bekleniyor.