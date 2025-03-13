Yarı Zamanlı Çalışma, Ödemelerde Artış! Meclis Düğmeye Bastı: Çifte Destek Yolda

KAÇINCI ÇOCUKSA ONA GÖRE ÖDEME

Çocuk sayısı dikkate alınırken daha önce dünyaya gelmiş çocuklar da hesaba katılacak. 1 Ocak 2025 tarihinden sonra dünyaya gelen çocuk kaçıncı çocuksa ona göre ödeme yapılacak. Ayrıca evlat edinilen çocuklar için de ödemeler geçerli olacak. İlk evliliğinden çocuğu olan bir anne, eğer tekrar evlenip 1 Ocak 2025 sonrasında yeniden çocuk sahibi olursa önceki çocuk ya da çocuklar da toplam çocuk sayısına eklenecek.