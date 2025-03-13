Yarı Zamanlı Çalışma, Ödemelerde Artış! Meclis Düğmeye Bastı: Çifte Destek Yolda
2025 yılı itibarıyla doğum yapan annelere daha yüksek maddi destek sağlanacak, çocuk sayısına bağlı olarak ödemeler artırılacak ve izin süreleri yeniden düzenlenecek. Çalışan annelerin doğum sonrası süreçte daha fazla haklara sahip olması için hükümet düğmeye bastı. Yeni düzenlemeler için şimdi tüm gözler Meclis’te…
Kaynak: Sabah
Türkiye’de 2025’in Aile Yılı ilan edilmesi ile aileleri destekleyen düzenlemeler de hız kazandı. Meclis’e sunulan yeni yasa teklifiyle doğum yardımlarının artırılması, annelerin izin sürelerinin uzatılması gündeme geldi. Çalışmalar devam ederken mevcut uygulamalar ve yeni gelecek düzenlemeye dair detaylar da ortaya çıktı.
1 OCAK 2025’TEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK
Sabah’tan Faruk Erdem’in haberine göre, çalışsın-çalışmasın herhangi bir şart olmadan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve Mavi Kartlı (çifte vatandaş) olan tüm anneler doğum parasından faydalanabiliyor. Yeni rakamlar 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren dünyaya gelen çocuklar için geçerli olacak.
300 BİN LİRAYI BULACAK
1 Ocak 2025'ten sonra ilk doğumda 5 bin liralık tek seferlik nakdi yardım yapılacak. Ayrıca ikinci çocuk için bin 500, üçüncü çocuk ve sonrası için 5 bin lira aylık destek sağlanacak. Bu destekler çocuk 5 yaşına gelene kadar 60 ay sürecek.
KAÇINCI ÇOCUKSA ONA GÖRE ÖDEME
Çocuk sayısı dikkate alınırken daha önce dünyaya gelmiş çocuklar da hesaba katılacak. 1 Ocak 2025 tarihinden sonra dünyaya gelen çocuk kaçıncı çocuksa ona göre ödeme yapılacak. Ayrıca evlat edinilen çocuklar için de ödemeler geçerli olacak. İlk evliliğinden çocuğu olan bir anne, eğer tekrar evlenip 1 Ocak 2025 sonrasında yeniden çocuk sahibi olursa önceki çocuk ya da çocuklar da toplam çocuk sayısına eklenecek.
İKİZ DOĞUM OLSA BİLE ÇİFT ÖDEME
Çoğu doğumlarda çocuklar ayrı ayrı sayılacak. İkiz doğumda çocuklar 1. ve 2. çocuk olarak değerlendirilecek. İlk çocuk için 5 bin TL ikinci çocuk için ayda 1.500 TL ödenecek. Eğer daha önce bir çocuk varsa bu kez ödeme aylık 6.500 TL olacak.
BAŞVURU NEREYE YAPILACAK?
Çocuğun doğum belgeleriyle kaymakamlıklara başvurmak yeterli olacak. Bir süre sınırı bulunmuyor. Bu yüzden aileler 1 Ocak 2025 sonrası doğan çocuklar için istedikleri zaman başvuru yapabilecek.
KİMLER EMZİRME YARDIMI ALABİLİR?
Doğum yapan anneye her yıl artan miktarda süt parası yani emzirme ödeneği ödeniyor. Emzirme ödeneği bu yıl bin 238 liraya yükseldi.
DOĞUM İZİNLERİ NE KADAR SÜRÜYOR?
Kadınların doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere 16 haftalık doğum izninin yanı sıra, süt izni ve ücretsiz izin hakları var. Çocuk sayısına göre anneler 6 aya kadar yarı zamanlı çalışıp tam maaş alabiliyor. Ayrıca çocuk ilköğretim çağına gelene kadar yarı zamanlı çalışıp yarı maaş alma imkânı da var.
İZİNLER İÇİN ÇALIŞMA YAPILIYOR
Kadınların doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere 16 haftalık doğum izninin yanı sıra, süt izni ve ücretsiz izin hakları var. Çocuk sayısına göre anneler 6 aya kadar yarı zamanlı çalışıp tam maaş alabiliyor. Ayrıca çocuk ilköğretim çağına gelene kadar yarı zamanlı çalışıp yarı maaş alma imkânı da var.
Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde, "Doğum iznini artıracak, işçi ile memur arasındaki farkları giderecek çalışmalarımıza başladık" açıklamasını yaptı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan nüfus politikaları kurulu da doğum izninin uzatılması ile ilgili çalışma başlattı.
KAMUYA YARI ZAMANLI ÇALIŞMA
Özel sektörde uygulanan annelerin çocuk sayısına göre 6 aya kadar yarı zamanlı çalışıp tam maaş almaları ile ilgili düzenlemenin kamuda da uygulanması için çalışma başladı. Bununla ilgili bir yönetmelik taslağı da hazırlandı.