Yargıtay'dan staj ve çıraklık sigortasında emsal karar
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, stajın bir eğitim faaliyeti olduğunu ve sigorta başlangıcı olarak sayılamayacağını söylemişti. Avrupa'da gurbetçilerin yaptığı staj ise Türkiye'deki emekliliklerine etki ediyor.
Zorunlu staj faaliyeti tıpkı Türkiye'de olduğu gibi birçok Avrupa ülkesinde de uygulanıyor. Milyonlarca EYT'liye emeklilik kapısını açan tasarının dışında bırakılan staj ve çıraklık sigortası mağdurları, günlerdir seslerini yetkililere duyurmak için Türkiye'nin dört bir yanında eylem düzenliyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, açıklanan tasarıda mağduriyet olmadığını belirterek, staj sigortasında bir işveren olmadığını, bu sebeple staj faaliyetinin bir iş akdi olarak kabul edilemeyeceğini duyurmuştu.
AVRUPA'DA STAJ İŞ GİRİŞİ SAYILIYOR
Her ne kadar Avrupa ülkelerinin emeklilik sistemi Türkiye'den farklılık gösteriyor olsa da temelde neredeyse bütün Avrupa ülkelerinde zorunlu staj faaliyeti kapsamında yapılan sigorta primleri emekliliği doğrudan etkiliyor.
GURBETÇİLERİN STAJLARI TÜRKİYE'DE KABUL EDİLİYOR
Milyonlarca Türk vatandaşının kendi ülkesinde yaptığı staj sigortaları emekliliklerine etki etmiyorken, başta Almanya olmak üzere Avrupa'da yer alan milyonlarca gurbetçi, staj sigortası primlerini Türkiye'deki emeklilikleri için kullanabiliyorlar. Vatandaşlar, söz konusu ayrımın kendi vatandaşına karşı yapılan bir zulüm olduğunu belirterek yetkililere derhal yanlıştan dönme çağrısında bulundu.