Yargıtay'dan staj ve çıraklık sigortasında emsal karar

GURBETÇİLERİN STAJLARI TÜRKİYE'DE KABUL EDİLİYOR

Milyonlarca Türk vatandaşının kendi ülkesinde yaptığı staj sigortaları emekliliklerine etki etmiyorken, başta Almanya olmak üzere Avrupa'da yer alan milyonlarca gurbetçi, staj sigortası primlerini Türkiye'deki emeklilikleri için kullanabiliyorlar. Vatandaşlar, söz konusu ayrımın kendi vatandaşına karşı yapılan bir zulüm olduğunu belirterek yetkililere derhal yanlıştan dönme çağrısında bulundu.