Yargıtay Son Noktayı Koydu: İznini Kullanmayanlar Yüzde 50 Zamlı Ödeme Alacak

Yargıtay tarafından verilen karara göre, işverenler süt izni hakkını tanımadıkları takdirde, çalışanlara kullanamadıkları sürenin ücretini yüzde 50 zamlı ödemek zorunda kalacak. Ayrıca, süt iznini engelleyen işverenlere 21 bin 213 TL idari para cezası uygulanacak.

EK ÖDEME ZORUNLULUĞU BULUNUYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başuzmanı İsa Karakaş, konuyla ilgili değerlendirmelerini İstanbul Ticaret Gazetesi’nde paylaştı. Yargıtay’ın aldığı bu karar, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalışan annelerin süt izni hakkını daha güçlü bir şekilde koruma altına alıyor. Mevcut düzenlemeye göre, bir yaşını doldurmamış çocuğu olan kadın çalışanlar, günlük 1,5 saat süt izni kullanabiliyor ve bu süreyi hangi saatler arasında değerlendireceğini kendileri belirleyebiliyor. Ancak işverenin onayı olmadan süt izni toplu şekilde kullanılamıyor.