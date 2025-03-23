Yargıtay Son Noktayı Koydu: İznini Kullanmayanlar Yüzde 50 Zamlı Ödeme Alacak
Yargıtay, süt iznini kullanamayan kadın işçilerin haklarını güvence altına alan kritik bir karara imza attı.
Yargıtay tarafından verilen karara göre, işverenler süt izni hakkını tanımadıkları takdirde, çalışanlara kullanamadıkları sürenin ücretini yüzde 50 zamlı ödemek zorunda kalacak. Ayrıca, süt iznini engelleyen işverenlere 21 bin 213 TL idari para cezası uygulanacak.
EK ÖDEME ZORUNLULUĞU BULUNUYOR
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başuzmanı İsa Karakaş, konuyla ilgili değerlendirmelerini İstanbul Ticaret Gazetesi’nde paylaştı. Yargıtay’ın aldığı bu karar, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalışan annelerin süt izni hakkını daha güçlü bir şekilde koruma altına alıyor. Mevcut düzenlemeye göre, bir yaşını doldurmamış çocuğu olan kadın çalışanlar, günlük 1,5 saat süt izni kullanabiliyor ve bu süreyi hangi saatler arasında değerlendireceğini kendileri belirleyebiliyor. Ancak işverenin onayı olmadan süt izni toplu şekilde kullanılamıyor.
İZNİ ENGELLEYEN İŞVERENE REKOR CEZA
Yargıtay’ın aldığı yeni karar, 2025 yılı itibarıyla uygulanacak. Buna göre, kadın işçilerin süt iznini engelleyen işverenler, her bir çalışan için 21 bin 213 TL para cezası ile karşı karşıya kalacak. Bu yaptırım, çalışan haklarının korunması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
YÜZDE 50 ZAMLI ÖDEME YAPILACAK
Kadın işçilerin süt izni kullanmalarını engelleyen ya da bu süreyi telafi etmeden çalıştıran işverenler, yalnızca idari para cezasına çarptırılmakla kalmayacak, aynı zamanda kullanılmayan izin sürelerini de yüzde 50 zamlı şekilde ödemek zorunda olacak.
Uzmanlar, işçilerin yasal haklarını bilmeleri gerektiğini vurgularken, işverenlerin de bu yeni düzenlemeye dikkat etmeleri gerektiğine dikkat çekiyor. Kararın, çalışan annelerin haklarını daha iyi koruyacağı ve iş hayatında kadınların daha güçlü bir konuma gelmesini sağlayacağı ifade ediliyor.