Yargıtay Son Noktayı Koydu: Ev Sahibi ve Kiracılar O Masraftan Kurtuldu! Artık Zorunlu Olmayacak

Artık, kat maliklerinin onayı olmadan yapılan çatı yenileme masraflarının ödenmesi zorunlu olmayacak. Bu karar, apartman yönetimleri tarafından alınan ve tüm sakinleri ilgilendiren harcamalar konusunda yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

KAT MALİKLERİNİN ONAYI OLMADAN MASRAF YÜKÜMLÜLÜĞÜ KALKTI

İzmir’in Menemen ilçesinde bir apartmanda çatı yenileme çalışmaları yapılmış ve bununla ilgili kat maliklerinden ödeme talep edilmişti. Ancak bazı apartman sakinleri, bu masrafı ödemeyi reddederek hukuki yollara başvurdu. Apartman yönetimi, ödeme yapmayan kat maliklerine icra takibi başlatırken, konu mahkemeye taşındı.