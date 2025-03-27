Yargıtay Son Noktayı Koydu: Ev Sahibi ve Kiracılar O Masraftan Kurtuldu! Artık Zorunlu Olmayacak
Yargıtay, apartman yönetimi ve kat maliklerini yakından ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Yeni kararla birlikte ev sahibi ve kiracıların bir masraf yükümlülüğü daha kalktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Artık, kat maliklerinin onayı olmadan yapılan çatı yenileme masraflarının ödenmesi zorunlu olmayacak. Bu karar, apartman yönetimleri tarafından alınan ve tüm sakinleri ilgilendiren harcamalar konusunda yeni bir dönemin kapısını aralıyor.
KAT MALİKLERİNİN ONAYI OLMADAN MASRAF YÜKÜMLÜLÜĞÜ KALKTI
İzmir’in Menemen ilçesinde bir apartmanda çatı yenileme çalışmaları yapılmış ve bununla ilgili kat maliklerinden ödeme talep edilmişti. Ancak bazı apartman sakinleri, bu masrafı ödemeyi reddederek hukuki yollara başvurdu. Apartman yönetimi, ödeme yapmayan kat maliklerine icra takibi başlatırken, konu mahkemeye taşındı.
YARGITAY, KAT MALİKLERİNİ HAKLI BULDU
Yerel mahkeme, apartman yönetiminin talebini haklı bularak ödeme zorunluluğuna hükmetti. Ancak, dava Yargıtay’a taşındığında önemli bir karar çıktı. Yargıtay 20. Hukuk Dairesi, çatı yenileme çalışmalarının tüm kat maliklerinin onayı olmadan yapılmış olmasının, ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırdığını belirtti. Bu karar, apartman yönetimleri tarafından alınan harcama kararlarının, oy birliği olmadan tüm maliklere yüklenemeyeceğini net bir şekilde ortaya koydu.
KAT MÜLKİYETİ KANUNU’NA DAYALI ÖNEMLİ HÜKÜM
Yargıtay, kararını Kat Mülkiyeti Kanunu’na dayandırarak, bina ortak alanlarında yapılacak kapsamlı değişikliklerin tüm maliklerin oy birliğiyle alınması gerektiğini vurguladı. Eğer çatı yenileme gibi bir işlem projede değişiklik gerektiriyorsa, bu durumda tüm maliklerin onayı şart olacak.
BELEDİYE ONAYI OLMAYAN PROJELERE ÖDEME ZORUNLULUĞU YOK
Kararda dikkat çeken bir diğer nokta ise belediye onayı olmayan projelerle ilgili oldu. Yargıtay, belediyeden resmi onay alınmamış yenileme çalışmalarının, maliyetlerinin kat maliklerinden zorla tahsil edilemeyeceğine hükmetti. Bu karar, apartman yönetimlerinin harcama kararlarını alırken kat maliklerinin rızasını gözetmesi gerektiğini açıkça ortaya koydu.