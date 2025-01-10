Yaptırmayan Yandı, Cezası Çok Ağır! Bütün İş Yerlerinde Artık Tamamen Zorunlu Oldu

TAMAMEN ZORUNLU OLDU

Ekonomim'den Özder Şeyda Uyanık'ın haberine gör, Yeni düzenlemeye göre, 'az tehlikeli', 'tehlikeli' ve 'çok tehlikeli' sınıfındaki tüm işyerlerinde, çalışan sayısına bakılmaksızın iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulundurulması gerekecek. Bir kişi dahi çalışanı bulunan en küçük işletmelerde dahi bu zorunluluk uygulanacak.

Kanun, iş kazaları ve meslek hastalıklarını azaltmayı hedefliyor. Ayrıca güvenli çalışma ortamlarının oluşturulması ve verimliliğin artırılması amaçlanıyor.