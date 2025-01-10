Yaptırmayan Yandı, Cezası Çok Ağır! Bütün İş Yerlerinde Artık Tamamen Zorunlu Oldu
Resmi Gazete'de 30 Haziran 2012 tarihinde yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 12 yıl süren ertelenmelerin ardından 1 Ocak 2025’te yürürlüğe girdi.
Kaynak: Ekonomim.com
Kanuna göre, tüm işyerlerinde, çalışan sayısı ve tehlike sınıfı gözetilmeksizin iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulundurulması zorunlu hale geldi. Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise, işverenlerin eğitim alarak bu hizmetleri kendilerinin yürütmesi mümkün olacak.
TAMAMEN ZORUNLU OLDU
Ekonomim'den Özder Şeyda Uyanık'ın haberine gör, Yeni düzenlemeye göre, 'az tehlikeli', 'tehlikeli' ve 'çok tehlikeli' sınıfındaki tüm işyerlerinde, çalışan sayısına bakılmaksızın iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulundurulması gerekecek. Bir kişi dahi çalışanı bulunan en küçük işletmelerde dahi bu zorunluluk uygulanacak.
Kanun, iş kazaları ve meslek hastalıklarını azaltmayı hedefliyor. Ayrıca güvenli çalışma ortamlarının oluşturulması ve verimliliğin artırılması amaçlanıyor.
HANGİ İŞYERLERİ KAPSAMA GİRİYOR?
Yeni düzenleme, muhasebe ve avukatlık büroları, bilişim şirketleri, eğitim kurumları, giyim mağazaları, restoranlar, oteller, kuaför ve güzellik merkezleri gibi birçok sektörü kapsıyor.
Az tehlikeli işyerlerinde C, B ve A sınıfı uzmanlar çalışabilecekken, tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde sırasıyla B ve A sınıfı uzmanlar ile sadece A sınıfı uzmanlar görev yapacak.
UYMAYANLAR YANDI, CEZASI BÜYÜK
İş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulundurmayan işyerlerine büyük cezalar uygulanacak. Cezalar, iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi için ayrı ayrı kesilecek. Az tehlikeli işyerlerinde, 50'den az çalışanı bulunan işyerlerine 92 bin 403 TL, 50 ve üzeri çalışanı olan işyerlerine ise 138 bin 604 TL ceza kesilecek.
MAAŞLAR BELLİ OLDU
İş güvenliği uzmanlarının maaşları, sınıflarına göre değişiklik gösteriyor. C sınıfı bir uzman için aylık maaş 28 bin 45 TL, B sınıfı için 40 bin 710 TL, A sınıfı için ise 47 bin 586 TL. Ayrıca, iş yeri hekimlerinin maaşı, 2025 yılı için 221 bin 800 TL olarak belirlendi.
KÜÇÜK İŞLETMELER İÇİN ESNEKLİK
50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıftaki işyerleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini, Bakanlıkla protokol yapan eğitim kurumları tarafından verilen eğitimleri tamamlayan işveren veya işveren vekilleri tarafından kendi başlarına yürütebilecek. Bu düzenleme, küçük esnafın yeni yüklerle karşılaşmaması amacıyla yapılmış durumda.