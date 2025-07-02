Yapılandırma da Yaramadı: Konserve Devi İflas Bayrağını Çekti

SATIŞ MASAYA YATIRILDI

Yapılan açıklamaya göre, yeniden yapılanma planı kapsamında şirketin tüm varlıklarının ya da büyük bir bölümünün satışa çıkarılması da gündemde. Şirket, bu satış sürecinin hem yatırımcılar hem de borç verenler açısından en uygun çözüm olabileceğini değerlendiriyor.