Yapılandırma da Yaramadı: Konserve Devi İflas Bayrağını Çekti
Amerika'nın köklü konserve gıda üreticilerinden Del Monte Foods, borç yapılandırma sürecinin ardından iflas koruması talebiyle mahkemeye başvurdu. Şirket, geçtiğimiz yıl içinde gerçekleştirdiği finansal düzenlemelerin ardından toparlanmakta zorlanırken, New Jersey Bölgesi İflas Mahkemesi’ne yaptığı başvuruda, hem yükümlülüklerinin hem de varlıklarının 1 ila 10 milyar dolar arasında olduğu belirtildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Del Monte Foods, ABD İflas Kanunu’nun 11. bölümü kapsamında gönüllü olarak yeniden yapılanma sürecine girdiğini duyurdu. Açıklamada, bu süreçte şirketin mevcut borç verenleriyle imzalanan bir yapılandırma destek anlaşmasına dayanarak faaliyetlerini sürdüreceği kaydedildi.
Şirket, yeni dönemde operasyonlarını desteklemek üzere mevcut bazı kreditörlerinden 165 milyon dolarlık taze kaynak sağladı. Toplamda ise 912,5 milyon dolarlık bir finansman taahhüdü alındığı bildirildi. Del Monte yönetimi, bu desteğin şirketin operasyonlarını aksatmadan sürdürmesine ve satış süreci boyunca likidite ihtiyacını karşılamasına olanak sağlayacağını ifade etti.
SATIŞ MASAYA YATIRILDI
Yapılan açıklamaya göre, yeniden yapılanma planı kapsamında şirketin tüm varlıklarının ya da büyük bir bölümünün satışa çıkarılması da gündemde. Şirket, bu satış sürecinin hem yatırımcılar hem de borç verenler açısından en uygun çözüm olabileceğini değerlendiriyor.
DAVA SÜRECİYLE GELEN ÇÖKÜŞ
Del Monte Foods, geçtiğimiz yıl büyük tartışmalara neden olan bir borç yapılandırma hamlesiyle gündeme gelmişti. Bu adımın ardından bazı alacaklılar, kendilerine ödeme yapılmadığı gerekçesiyle şirket aleyhine dava açmıştı. Şirketin "drop-down" adı verilen bir stratejiyle bazı varlıklarını alacaklıların erişiminden uzaklaştırarak yeni borçlanma gerçekleştirmesi sektörde ciddi tepkilere yol açmıştı.
Bloomberg’in aktardığı bilgilere göre, bu anlaşma sayesinde bazı kreditörlere ayrıcalık tanınırken, diğer borç verenler geri planda bırakılmış ve ödeme sıralamasında farklılıklar oluşmuştu. Sonuç olarak şirket, 725 milyon dolarlık bir finansman anlaşmasında temerrüde düşmüş ve bu da iflas sürecinin fitilini ateşlemişti.