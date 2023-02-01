Yapı Kredi'nin şubat ayı emekli promosyonu belli oldu
Mart ayında 2 milyon 250 bin EYT'linin de emekli olacak olmasıyla birlikte sayıları 15 milyonu geçen emekliler için bankalar arasında promosyon savaşı yaşanıyor. Yapı Kredi'nin şubat ayında emekliye vereceği promosyon netlik kazandı.
Türkiye'nin en kalabalık grubunu oluşturan emekliler, bankaların da en büyük hedefi konumunda. 15 milyon emekliyi kendi müşterileri yapmak isteyen bankalar promosyon kampanyalarında üst üste güncellemelere gidiyor.
Yapı Kredi tarafından şubat ayında emekliye verilecek promosyon miktarı açıklanırken, emekliler nakit promosyon dışında birçok ayrıcalıktan da faydalanabilecek.
YAPI KREDİ 2023'TE NE KADAR PROMOSYON VERECEK?
Milyonlarca emekliyi 3 yıl süreyle müşterileri yapmak için geçtiğimiz yıl adeta savaş veren bankalar arasındaki rekabet bu yılda başlamış durumda. Yapı Kredi'nin emekli müşterilerine vereceği promosyon miktarı ise şu şekilde:
Yapı Kredi promosyon ödeme tablosu:
3.500 TL’ye kadar emekli aylığı alana 4.200 TL
3.500 TL – 7.500 TL arası emekli aylığı alana 5.000 TL
7.500 TL – 10.000 TL arası emekli aylığı alana 6.300 TL
10.000 TL ve üzeri emekli aylığı alana 7.000 TL