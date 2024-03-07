Yapı Kredi'den milyonlarca kiracıyı ilgilendiren bir ilk: Müşterilerine sunmaya başladı!
Yapı Kredi, 'Kiram Hesabımda' uygulamasını müşterilerine sunmaya başladı. Uygulama ile Yapı Kredi müşterileri, artık kira giderlerini hızlıca finanse edebiliyor ve kira ödemelerini kolaylıkla gerçekleştirebilecek.
Yapı Kredi, 'Kiram Hesabımda' uygulamasını müşterilerine sunmaya başladı.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi müşterileri, alternatif bir ödeme ürünü olan uygulamaya başvurarak yıllık kira limitini hesaplarına tanımlatabiliyor. Kira günü geldiğinde ise hesaplarında yeterli para olmasa bile kira ödemelerini anında gerçekleştirebiliyor.
SEKTÖRDE BİR İLK
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, uygulamanın sektörde bir ilk olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:
"Yapı Kredi olarak, her zaman müşterilerimizin ihtiyaçlarını en doğru şekilde anlayarak onlara hem en doğru çözümleri sunmak hem de benzersiz bir bankacılık deneyimi yaşatmak için ürün ve hizmetlerimizi çeşitlendiriyoruz. Son olarak uygulamaya aldığımız Kiram Hesabımda ürünüyle Yapı Kredi müşterileri artık kira giderlerini hızlıca finanse edebiliyor ve kira ödemelerini kolaylıkla gerçekleştirebiliyor."
SADECE KİRA ÖDEMELERİNDE KULLANILACAK
Müşterilerin şubelerden ya da bankanın internet sitesinden limit başvurusunda bulunabileceği bilgisini paylaşan Ülgen, sadece kira ödemesi için kullanılabilen Kiram Hesabımda limitinin kira günü geldiğinde aylık ödenecek tutar kadar aktif olduğunu belirtti.
NE KADAR FAİZ OLACAK?
Ülgen, limitten yararlanılmadığı aylarda herhangi bir faiz ücretinin yansıtılmadığını vurgulayarak, "Hem kiracılara hem de ev sahiplerine sunduğumuz avantajlar ile müşterilerimize hayatın her anında eşlik etmeye devam ediyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizle onları desteklemeyi ve bir adım önde olmayı önümüzdeki günlerde de yeni ürün ve hizmetlerimizle sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
KİRA ÖDEMESİ BU TUTAR İLE YAPILACAK
Ürün kapsamında tanımlanan limit sadece kira ödemeleri için kullanılabilirken, kira günü geldiğinde aylık ödenecek tutar kadar limit kullanıcıların hesabında aktif oluyor. Aylık kira bedeli için kullanıcıların hesabında yeterli tutar varsa kira ödemesi bu tutar ile yapabiliyor.
KULLANILAN GÜN KADAR FAİZ İŞLİYOR
Eğer kiracının hesabında yeterli bakiyesi bulunmuyorsa, kira tutarı uygulama limitinden ev sahibine aktarılıyor. Kiram Hesabımda limitinin kullanılması durumunda ise yalnızca kullanılan gün kadar faiz işliyor.
Uygulamayla müşteriler sadece kira ödemeleri için özel olarak ayrılan limitle ödemelerini aksatmadan gerçekleştirebilirken, ev sahipleri de öngörülebilir ve rahat hesaplanabilir bir nakit akışı döngüsüne sahip oluyor.
YÜZDE 1 ÜZERİNDEN ÜCRETLENDİRİLECEK
Ayrıca, uygulama kapsamında sunulan garantörlük hizmeti karşılığında aylık olarak ev sahiplerinden tahsil edilecek garantili ödeme sistemi ücreti, lansmana özel olarak yüzde 1 üzerinden ücretlendirilecek. Uygulamanın sunduğu tüm bu avantajlar ile emlak sektöründe karşılıklı müşteri memnuniyetinin artacağı öngörülüyor.