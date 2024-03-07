Yapı Kredi'den milyonlarca kiracıyı ilgilendiren bir ilk: Müşterilerine sunmaya başladı!

NE KADAR FAİZ OLACAK?

Ülgen, limitten yararlanılmadığı aylarda herhangi bir faiz ücretinin yansıtılmadığını vurgulayarak, "Hem kiracılara hem de ev sahiplerine sunduğumuz avantajlar ile müşterilerimize hayatın her anında eşlik etmeye devam ediyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizle onları desteklemeyi ve bir adım önde olmayı önümüzdeki günlerde de yeni ürün ve hizmetlerimizle sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.