Yapı Kredi'den Dev Adım! Tam 50 Milyon Euro'luk Anlaşma Sağlandı
Yapı Kredi Leasing, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) Yeşil Ekonomi Finansman Fonu (GEFF II) kapsamında 50 milyon Euro tutarında sürdürülebilir finansman anlaşması imzaladı. Finansman, 1 yıl geri ödemesiz olmak üzere toplam 4 yıl vadeli olarak sağlanacak.
Kaynak: AA
Şirketten yapılan açıklamaya göre, finansman kaynağı enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve iklim dayanıklılığı yatırımlarını desteklemeyi amaçlıyor. Yapı Kredi Leasing Genel Müdürü Fatih Torun, sürdürülebilir dönüşüm odaklı çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, yeşil ekonomiyi desteklemenin yalnızca geleceğe değil, bugüne de katkı sağladığını vurguladı.
HEDEF KAYNAK ÇEŞİTLİĞİNİ ARTIRMAK
Torun, finansal kiralama sektöründe yeşil ekonomi projelerini teşvik etmeye yönelik kaynak çeşitliliğini artırmayı hedeflediklerini ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:
"Sürdürülebilir ekonomiye katkı sunmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda, müşterilerimizin yeşil dönüşüm süreçlerine destek olmak için uluslararası iş birliklerine imza atıyoruz. EBRD ile gerçekleştirdiğimiz 50 milyon Euro'luk bu anlaşma, ülkemizde yeşil ekonomiye geçişi hızlandıracak önemli bir adım olacak. Yapı Kredi Leasing olarak sürdürülebilir dönüşümü desteklemeye ve bu alanda öncü olmaya devam edeceğiz."