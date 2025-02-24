Yapı Kredi'den Dev Adım! Tam 50 Milyon Euro'luk Anlaşma Sağlandı

"Sürdürülebilir ekonomiye katkı sunmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda, müşterilerimizin yeşil dönüşüm süreçlerine destek olmak için uluslararası iş birliklerine imza atıyoruz. EBRD ile gerçekleştirdiğimiz 50 milyon Euro'luk bu anlaşma, ülkemizde yeşil ekonomiye geçişi hızlandıracak önemli bir adım olacak. Yapı Kredi Leasing olarak sürdürülebilir dönüşümü desteklemeye ve bu alanda öncü olmaya devam edeceğiz."