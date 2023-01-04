Yapı Kredi'den 2023'te emekliye rekor promosyon
2023 yılında ödenecek emekli promosyon tutarları netleşmeye başladı. Yapı Kredi, 20 bin TL'ye varan promosyon ile bütün bankaları geride bırakmış durumda.
Milyonlarca emekli, 31 Aralık'ta sona eren promosyon kampanyalarının ardından gözünü 2023'te yapılacak yeni duyurulara çevirmiş durumda.
Emekli maaşına yapılan zamların açıklanması ve milyonlarca EYT'linin yeni emekli olarak sisteme dahil edilmesinin ardından bankalar emekli müşterilerini memnun etmek için kesenin ağzını açtı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ PROMOSYONU 12 BİN TL
Yapı Kredi, 2023'te vereceği en düşük promosyon miktarını 12 bin TL olarak belirleyecek. Bankacılık kaynaklarından sızan bilgilere göre en düşük emekli maaşı alan müşterilere 12 bin TL promosyon verilecekken, maaşı 10 bin TL ve üzerinde olan emekliler 20 bin TL nakit promosyon imkanından yararlanacak.
YENİ PROMOSYON KAMPANYASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Henüz net bir tarih verilmemiş olsa da, Yapı Kredi, özellikle yeni emekli olacak EYT'lileri başka bankalara kaptırmamak için çalışmalara hız vermiş durumda. EYT'lilerin ilk maaşını alacağı Şubat ayına kadar kampanyanın açıklanması bekleniyor.