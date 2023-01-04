Yapı Kredi'den 2023'te emekliye rekor promosyon

EN DÜŞÜK EMEKLİ PROMOSYONU 12 BİN TL

Yapı Kredi, 2023'te vereceği en düşük promosyon miktarını 12 bin TL olarak belirleyecek. Bankacılık kaynaklarından sızan bilgilere göre en düşük emekli maaşı alan müşterilere 12 bin TL promosyon verilecekken, maaşı 10 bin TL ve üzerinde olan emekliler 20 bin TL nakit promosyon imkanından yararlanacak.