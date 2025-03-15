Yapı Kredi Yüzde 60 Birden Zam Yaptı

Yeni sözleşmeye göre, 2025 yılı için zam oranları şu şekilde olacak:

Birinci yılın ilk altı ayında mevcut ücretler için yüzde 19 artış ve 5 bin TL ek ödeme yapılacak.

İkinci altı ayda ise yine yüzde 19’luk bir artış uygulanacak.