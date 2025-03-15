Yapı Kredi Yüzde 60 Birden Zam Yaptı
Yapı Kredi Bankası ile BASİSEN sendikası arasında süren Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, anlaşma ile sonuçlandı. 1 Ocak 2025 ile 31 Aralık 2026 tarihleri arasında geçerli olacak 21. Dönem Toplu İş Sözleşmesi kapsamında, bankada çalışanların alacağı zam oranları belirlendi.
Kaynak: Haber Merkezi
Yeni sözleşmeye göre, 2025 yılı için zam oranları şu şekilde olacak:
Birinci yılın ilk altı ayında mevcut ücretler için yüzde 19 artış ve 5 bin TL ek ödeme yapılacak.
İkinci altı ayda ise yine yüzde 19’luk bir artış uygulanacak.
İKİNCİ YIL ZAMMI AÇIKLANDI
İkinci yıl ise ücret artışları enflasyon oranına bağlı olacak. Üçüncü altı ayda enflasyon oranı + yüzde 3 refah payı, dördüncü altı ayda ise enflasyon oranı + yüzde 2 refah payı uygulanacak.
TAZMİNAT VE SOSYAL YARDIM ARTIŞLARI
Kasa tazminatlarına yüzde 48 ila yüzde 55 arasında zam yapılırken, sosyal yardımlar ise yüzde 100 ila yüzde 170 arasında artacak. Ayrıca, tazminatlar ikinci yıl boyunca enflasyon oranı kadar artacak.
ÇALIŞANLARIN MAAŞ ARTIŞLARI
Bu düzenlemelerle birlikte, 2025 yılının birinci yılı itibarıyla Yapı Kredi Bankası çalışanlarının maaşlarına yapılan zam oranları şu şekilde olacak:
En düşük maaş alan çalışanlar için yüzde 60,18
Ortalama maaş alan çalışanlar için yüzde 50,65
En yüksek maaş alan çalışanlar için ise yüzde 44,86 oranında artış sağlanacak.