Yapı Kredi mobil bankacılık çöktü mü? İlk açıklama geldi
Sabah saatlerinden itibaren erişim sağlanamayan Yapı Kredi Bankası'nın mobil bankacılık uygulamasın çöktü mü? Sosyal medyada binlerce Yapı Kredi kullanıcısı bu sorunun cevabını arıyor.
Yapı Kredi Bankası'nın mobil bankacılık uygulamasına sabah saatlerinden itibaren erişim sağlanamıyor. Yaşanan sorun ardından "Yapı Kredi" etiketi Twitter'da trend oldu.
Banka müşterileri, "Yapı Kredi mobil bankacılık çöktü mü, neden açılmıyor?" gibi sorulara yanıt arıyor.
Banka müşterileri sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla yetkililere ulaşmaya çalışırken, mobil uygulamada problemin yoğunluktan kaynaklandığı ifade edildi.
Yapılan açıklamada; "Yoğunluk sebebiyle uygulamaya geçici olarak erişilememektedir. Tekrar erişim sağlamanız için çalışıyoruz." denildi.