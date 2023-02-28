Yapı Kredi mart ayı emekli promosyonlarını güncelledi
Milyonlarca emekli vatandaşın yakından takip ettiği emekli promosyon rakamlarına bir güncelleme daha geldi. Yapı Kredi emekli promosyon rakamlarını güncelledi. İşte güncel rakamlar...
Emekli promosyon rakamları geçtiğimiz yıl en çok araştırılan ve takip edilen konulardan bir tanesi olurken, emekli promosyonlarında meydana gelen bu hummalı arayış bankaların birbirleriyle yarış içerisine girmesine neden olmuştu.
Bankalar en çok müşteriye sahip olabilmek için en yüksek rakamları vermeye çalışırken, Yapı Kredi Şubat ayının son günlerinde emekli promosyon rakamlarında güncellediğini açıkladı.
İşte güncel emekli promosyon kampanyası...
Yapı Kredi emekli promosyon rakamları;
3.500 TL Altında Emekli Maaşı Alanlara: 4.200 TL
3.500 TL – 7.500 TL Arasında Emekli Maaşı Alanlara: 4.900 TL
7.500 TL – 10.000 TL Arasında Emekli Maaşı Alanlara: 6.300 TL
10.000 TL ve Üzerinde Emekli Maaşı Alanlara: 7.000 TL