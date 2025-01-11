Yapı Kredi Bankası’ndan Dev Ödeme! SSK ve Bağ-Kur Emeklileri Yararlanacak
Yapı Kredi Bankası’ndan emeklilere yeni promosyon ödemesi! 15 bin liraya varan ödeme resmen başlamış durumda.
Emekli maaşlarına yapılan zammın ardından bankaların promosyon yarışı da sürüyor.
Yapı Kredi Bankası, yeni yılla birlikte emeklilere verdiği promosyon miktarını duyurdu. Yapı Kredi Bankası'nın kampanyası 31 Ocak günü itibariyle sona erecek.
BANKA NE KADAR PROMOSYON ÖDÜYOR?
1 Ocak 2025 - 31 Ocak 2025 tarihleri arasında SGK emekli maaşını Yapı Kredi’ye taşıyan ve 3 yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilere promosyon ödemesi yapılacak.
• Aylık gelir aralığına göre ödenecek promosyon miktarları:
o 9.999 TL’ye kadar: 6.250 TL
o 10.000 TL - 14.999 TL arası: 10.000 TL
o 15.000 TL - 19.999 TL arası: 12.500 TL
o 20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL
2) Ek Ödül Kampanyaları
• Fatura Ödeme Talimatı: Ek Ödül Taahhütnamesi imzalandıktan sonraki 60 gün içinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda, maaş baremine bakılmaksızın 2.500 TL ek ödül ödenecek.
• Kredi Kartı Harcaması: 60 gün içinde bireysel kredi kartıyla toplam 1.000 TL harcama yapan müşterilere 2.000 TL ek ödül sağlanacak.
• Dijital Aktiflik: 60 gün içinde Yapı Kredi Mobil’e ilk kez giriş yapan veya yeniden aktif hale getiren müşterilere 500 TL ek ödül verilecek. Bu ödül, ek taahhüdün iptal edilmediği durumda, maaşın yatırıldığı ayı takip eden ayda hesaplara aktarılacak.
3. Esnek Hesap
• Ek Ödül Taahhütnamesi imzalayanlar, ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden bir ay boyunca 0 faizle 5.000 TL’ye kadar esnek hesap limitinden yararlanabilecek.
4) Başvuru ve Maaş Taşıma İşlemleri
• Yapı Kredi müşterisi olanlar maaş taşıma işlemini Yapı Kredi Mobil veya İnternet Şubesi’nden yapabilir.
• Müşteri İletişim Merkezi’ni arayarak ya da şubeye giderek işlemler tamamlanabilir.
• Yapı Kredi müşterisi olmayanlar, Yapı Kredi Mobil üzerinden uzaktan müşteri olabilir veya e-Devlet/Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla maaş taşıma işlemini gerçekleştirebilir.
5) Taahhüt Süresi ve Geri Ödeme Koşulları
• Promosyon ve ek nakit ödüller, 3 yıl için peşin ödenir.
• Üç yıl dolmadan maaşın başka bir bankaya taşınması veya ödemelerin kesilmesi durumunda, kalan süre dikkate alınarak kıstelyevm yöntemiyle ödül tutarı geri alınır.
6) Kampanya Koşulları
• Kampanyadan sadece Yapı Kredi’den SGK emekli maaşı alan müşteriler faydalanabilir.
• Birden fazla maaş alanlar için promosyon ödemesi, en son yatırılan maaşın toplamı üzerinden hesaplanır.
• Daha önce ek ödül taahhüdü verip kampanyadan faydalanan ve taahhüdünü iptal eden müşteriler aynı kampanyadan tekrar yararlanamaz.