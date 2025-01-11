Yapı Kredi Bankası’ndan Dev Ödeme! SSK ve Bağ-Kur Emeklileri Yararlanacak

• Dijital Aktiflik: 60 gün içinde Yapı Kredi Mobil’e ilk kez giriş yapan veya yeniden aktif hale getiren müşterilere 500 TL ek ödül verilecek. Bu ödül, ek taahhüdün iptal edilmediği durumda, maaşın yatırıldığı ayı takip eden ayda hesaplara aktarılacak.

3. Esnek Hesap

• Ek Ödül Taahhütnamesi imzalayanlar, ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden bir ay boyunca 0 faizle 5.000 TL’ye kadar esnek hesap limitinden yararlanabilecek.

4) Başvuru ve Maaş Taşıma İşlemleri

• Yapı Kredi müşterisi olanlar maaş taşıma işlemini Yapı Kredi Mobil veya İnternet Şubesi’nden yapabilir.

• Müşteri İletişim Merkezi’ni arayarak ya da şubeye giderek işlemler tamamlanabilir.

• Yapı Kredi müşterisi olmayanlar, Yapı Kredi Mobil üzerinden uzaktan müşteri olabilir veya e-Devlet/Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla maaş taşıma işlemini gerçekleştirebilir.

5) Taahhüt Süresi ve Geri Ödeme Koşulları

• Promosyon ve ek nakit ödüller, 3 yıl için peşin ödenir.

• Üç yıl dolmadan maaşın başka bir bankaya taşınması veya ödemelerin kesilmesi durumunda, kalan süre dikkate alınarak kıstelyevm yöntemiyle ödül tutarı geri alınır.

6) Kampanya Koşulları

• Kampanyadan sadece Yapı Kredi’den SGK emekli maaşı alan müşteriler faydalanabilir.

• Birden fazla maaş alanlar için promosyon ödemesi, en son yatırılan maaşın toplamı üzerinden hesaplanır.

• Daha önce ek ödül taahhüdü verip kampanyadan faydalanan ve taahhüdünü iptal eden müşteriler aynı kampanyadan tekrar yararlanamaz.