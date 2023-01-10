Yapı Kredi 2023'ün emekli promosyonlarını açıkladı: Milyonlarca emekli şubeye akın etti!

Yapı Kredi, 2023 yılının ilk emekli promosyon rakamlarını duyurdu. Rakamı duyan emekliler şubelere akın etmeye başladı.

Yapı Kredi 2023'ün emekli promosyonlarını açıkladı: Milyonlarca emekli şubeye akın etti! - Resim: 1

2022 yılı içerisinde milyonlarca emeklinin en çok araştırdığı ve takip ettiği konulardan bir tanesi emekli promosyon rakamları olurken, emeklilerin bu araştırması bankaların birbirleriyle büyük bir mücadele içerisine girmesine neden olmuştu.

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Yapı Kredi 2023'ün emekli promosyonlarını açıkladı: Milyonlarca emekli şubeye akın etti! - Resim: 2

En çok müşteriye sahip olabilmek için en yüksek rakamı vermeye çalışan bankalar tarafında ipler gerilince eylül ayı itibarıyla emekli promosyon rakamlarında çeşitli düşük rakamlar verilmeye başlanmıştı.

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Yapı Kredi 2023'ün emekli promosyonlarını açıkladı: Milyonlarca emekli şubeye akın etti! - Resim: 3

2023 yılına girdikten kısa bir süre sonra emekli promosyon rakamları merak edilirken, Yapı Kredi Ocak ayı emekli promosyon rakamlarını şu şekilde duyurdu...

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Yapı Kredi 2023'ün emekli promosyonlarını açıkladı: Milyonlarca emekli şubeye akın etti! - Resim: 4

Yapı Kredi emekli promosyon rakamları şu şekilde;

3.499 TL'ye kadarsa 4.200 TL

3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 4.900 TL

7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.300 TL

10.000 TL’ nin üzerindeyse 7.000 TL nakit promosyon verilecektir

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