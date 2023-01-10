Yapı Kredi 2023'ün emekli promosyonlarını açıkladı: Milyonlarca emekli şubeye akın etti!
Yapı Kredi, 2023 yılının ilk emekli promosyon rakamlarını duyurdu. Rakamı duyan emekliler şubelere akın etmeye başladı.
2022 yılı içerisinde milyonlarca emeklinin en çok araştırdığı ve takip ettiği konulardan bir tanesi emekli promosyon rakamları olurken, emeklilerin bu araştırması bankaların birbirleriyle büyük bir mücadele içerisine girmesine neden olmuştu.
En çok müşteriye sahip olabilmek için en yüksek rakamı vermeye çalışan bankalar tarafında ipler gerilince eylül ayı itibarıyla emekli promosyon rakamlarında çeşitli düşük rakamlar verilmeye başlanmıştı.
2023 yılına girdikten kısa bir süre sonra emekli promosyon rakamları merak edilirken, Yapı Kredi Ocak ayı emekli promosyon rakamlarını şu şekilde duyurdu...
Yapı Kredi emekli promosyon rakamları şu şekilde;
3.499 TL'ye kadarsa 4.200 TL
3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 4.900 TL
7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.300 TL
10.000 TL’ nin üzerindeyse 7.000 TL nakit promosyon verilecektir