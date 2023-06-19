Yapay zekaya göre asgari ücret ne kadar olacak?
Türkiye asgari ücrete gelecek ara zamma kilitlendi. Geçen hafta ilk toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün tekrar bir araya geldi. Peki yapay zekanın tahmini ne?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci toplantısını gerçekleştiriyor. Geçen haftaki ilk görüşmenin ardından taraflar herhangi bir rakam telaffuz etmeden açıklamalarda bulunmuştu.
TÜRK-İş heyeti başkanı Veli Solak, "Kurban Bayramı öncesi bir an önce bitmesini istiyoruz. Herhangi bir rakam konuşmadık. Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir rakam istiyoruz" demişti. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol da toplantı öncesinde, yeni asgari ücreti Kurban Bayramı’ndan önce belirlemek istediklerini söylemişti.
Asgari ücret 2022 yılında net 4.253,40 TL olarak açıklanmıştı. Daha sonra yüzde 30 artış ile Temmuz 2022 için net 5.500,35 TL olarak belirlendi. Bu sırada 1 Haziran 2022’de, 5 aylık enflasyon farkı yüzde 28,14’tü.
Daha sonra 1 Ocak 2023’ten itibaren uygulanacak asgari ücret, Aralık 2022’de net 8.506 TL olarak belirlendi. Burada artış yüzde 54 olmuştu. Bu tarihte ise Temmuz 2022 – Aralık 2022 arası enflasyon farkı 15,4 olarak hesaplanmıştı.
Şimdi Türkiye’de 1 Temmuz 2023’ten itibaren geçerli olacak asgari ücret belirlenecek. Şu anda 5 aylık enflasyon farkı yüzde 14,52 oldu. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak?
YAPAY ZEKAYA SORULDU
CNN Türk Finans'tan Hasan Selçuk Turan, milyonların aklındaki soruyu Microsoft Edge’e sordu.
Microsoft Edge’in yapay zeka sohbet botu, "Sence asgari ücret Temmuz 2023’te ne kadar olacak?" şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:
"Asgari ücretin 500 dolar civarına yükseltilmesi bekleniyor. Bu da yaklaşık 11 bin 825 TL'ye denk geliyor. Ancak bu hedefin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, enflasyon ve döviz kuru gibi faktörlere bağlı.