Yakıt Tüketimini Yarı Yarıya Düşüren Yöntem: Araç Sahiplerinin Yüzde 90'ı Bilmiyor
Akaryakıt fiyatlarındaki artış, sürücüleri daha verimli araçlara yöneltti. Uzmanlar, araç sahiplerinin yüzde 90'ının bilmediği yakıt tüketimini yarı yarıya düşüren o yöntemi açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Son dönemdeki akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş sonrası sürücüler, akaryakıtta tasarruf sağlamanın çeşitli yollarını aramaya başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki artış, sürücüleri daha verimli araçlara yöneltti. Uzmanlar bu konuda dikkat edilmesi gereken noktaları açıklayarak yakıt tüketimini yarı yarıya düşürecek yöntemi anlattı.
DAHA AZ YAKIT TÜKETİYOR
Çukurova Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Aydın ve Bursa Uludağ Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet İhsan Karamangil'in açıklamalarına göre, araçlarda kullanılan malzemelerin yakıt tüketimi üzerindeki etkisi oldukça büyük. Karbon fiber ve alüminyum gibi hafif malzemeler, hem aracın ağırlığını azaltıyor hem de dayanıklılığını artırıyor. Bu sayede araçlar daha az yakıt tüketiyor ve daha uzun mesafeler kat edebiliyor.
ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA MENZİL YÜZDE 14 ARTIYOR
Prof. Dr. Kadir Aydın, bu hafif malzemelerin elektrikli araçlarda menzili yüzde 14'e kadar artırabildiğini belirtiyor. Bu durum, elektrikli araçların daha uzun mesafeler kat edebilmesini sağlayarak, şarj endişesini azaltıyor. Ancak, elektrikli araçların batarya maliyetlerinin yüksek olması, yaygınlaşmalarını engelleyen önemli bir faktör.
YAKIT TÜKETİMİ YÜZDE 4 DAHA FAZLA
Prof. Dr. Mehmet İhsan Karamangil ise hibrit malzemelerin de yakıt verimliliğini artırdığına dikkat çekti. Karamangil, "Araç ağırlığının yüzde 10 artması, yakıt tüketimini yüzde 3-4 oranında artırır. Ancak yüksek mukavemetli ve hafif malzemeler, bu olumsuzluğu ortadan kaldırıyor" dedi.
YAKIT TASARRUFU İÇİN ALTIN KURAL
Vites değişimlerini motor devrine uygun yapın.
Sabit hızda ve mümkün olan en yüksek viteste seyredin.
Gereksiz hızlanmalardan kaçınmak için trafik akışını takip edin.
Yavaşlama sırasında frene basmadan, aracın viteste kalmasını sağlayın.
Lastiklerin basınç seviyelerini düzenli aralıklarla kontrol etmelisiniz. Bu durum düşük basınç, yakıt tüketimini artırır.