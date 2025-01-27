Yakıt Tüketimini Yarı Yarıya Düşüren Yöntem: Araç Sahiplerinin Yüzde 90'ı Bilmiyor

DAHA AZ YAKIT TÜKETİYOR

Çukurova Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Aydın ve Bursa Uludağ Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet İhsan Karamangil'in açıklamalarına göre, araçlarda kullanılan malzemelerin yakıt tüketimi üzerindeki etkisi oldukça büyük. Karbon fiber ve alüminyum gibi hafif malzemeler, hem aracın ağırlığını azaltıyor hem de dayanıklılığını artırıyor. Bu sayede araçlar daha az yakıt tüketiyor ve daha uzun mesafeler kat edebiliyor.