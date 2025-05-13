Yabancılar Borsaya Dadandı: Haftalardır O Hisseleri Gizli Gizli Topluyorlar
Borsa İstanbul'da nisan ayında yabancı yatırımcıların en çok aldığı ve sattığı hisseler belli oldu. Yabancılar meğer haftalardır gizli gizli o hisseleri topluyorlarmış...
Kaynak: Haber Merkezi
Borsa İstanbul, nisan ayına ilişkin yabancı yatırımcı işlemlerine dair verileri yayımladı. Paylaşılan rakamlar, yabancı yatırımcıların hisse senedi piyasasında sınırlı da olsa alım yönünde hareket ettiğini ortaya koydu.
Borsa İstanbul’da nisan ayında yabancı yatırımcılar, toplamda 23 milyar 315 milyon dolar değerinde hisse alımı, buna karşılık 23 milyar 210 milyon dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi. Bu işlemler sonucunda, nisan ayı 104 milyon 922 bin dolarlık net alımla kapandı. Yabancı yatırımcıların toplam işlem hacmi ise 46 milyar 525 milyon dolar olarak kaydedildi. İşte Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcının en çok aldığı ve sattığı 10 hisse...
YABANCI YATIRIMCININ EN ÇOK ALDIĞI 10 HİSSE
1- ASELSAN (ASELS)
Net Alım: 156,7 milyon dolar
2- Türk Hava Yolları (THYAO)
Net Alış: 111,1 milyon dolar
3- BİM (BİMAS)
Net Alış: 86,5 milyon dolar
4- Akbank (AKBNK)
Net Alış: 66,1 milyon dolar
5- Türk Telekom (TTKOM)
Net Alış: 48 milyon dolar
6- Turkcell (TCELL)
Net Alış: 24,5 milyon dolar
7- Migros (MGROS)
Net Alış: 24,1 milyon dolar
8- İş Bankası (C) (ISCTR)
Net Alış: 22,1 milyon dolar
9- Coca-Cola İçecek (CCOLA)
Net Alış: 19,1 milyon dolar
10- Torunlar GYO (TRGYO)
Net Alış: 15,7 milyon dolar
YABANCI YATIRIMCININ EN ÇOK SATTTIĞI 10 HİSSE
1- Koç Holding (KCHOL)
Net Satış: 86,4 milyon dolar
2- Pegasus (PGSUS)
Net Satış: 60,8 milyon dolar
3- Garanti Bankası (GARAN)
Net Satış: 50,6 milyon dolar
4- TAV Havalimanları Holding (TAVHL)
Net Satış: 22,3 milyon dolar
5- Ford Otosan (FROTO)
Net Satış: 18,4 milyon dolar
6- Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi (KRDMD)
Net Satış: 16,3 milyon dolar
7- Halkbank (HALKB)
Net Satış: 10,2 milyon dolar
8- Vişne Madencilik (VSNMD)
Net Satış: 9,9 milyon dolar
9- Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri (KOZAA)
Net Satış: 9,8 milyon dolar
10- Emlak Konut (EKGYO)
Net Satış: 9,1 milyon dolar