Yabancılar Borsaya Dadandı: Haftalardır O Hisseleri Gizli Gizli Topluyorlar

Borsa İstanbul’da nisan ayında yabancı yatırımcılar, toplamda 23 milyar 315 milyon dolar değerinde hisse alımı, buna karşılık 23 milyar 210 milyon dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi. Bu işlemler sonucunda, nisan ayı 104 milyon 922 bin dolarlık net alımla kapandı. Yabancı yatırımcıların toplam işlem hacmi ise 46 milyar 525 milyon dolar olarak kaydedildi. İşte Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcının en çok aldığı ve sattığı 10 hisse...