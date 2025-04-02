Yabancı Ülkeler Bu Zehir İçin Sıraya Girdi Türkiye’de Sadece 86 Yerde Üretiliyor: Değerine Paha Biçilemiyor!
Türkiye, tıbbi ve kozmetik sektörlerinde önemli bir yere sahip olan akrep zehri üretiminde dikkat çeken bir noktaya ulaştı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Panzehir üretimi için kullanılan akrep türleri, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın izin verdiği 86 tesiste işlenerek birçok ülkeye ihraç ediliyor.
ENDEMİK AKREP TÜRLERİ KORUMA ALTINDA
Anadolu’nun zengin biyoçeşitliliği içinde önemli bir yere sahip olan endemik akrep türleri, özellikle ilaç ve kozmetik sanayiinde büyük değer taşıyor. Uluslararası literatüre “Androctonus turkiyensis” adıyla geçen kara akrep, yüksek tıbbi değeri nedeniyle panzehir üretiminde büyük ilgi görüyor. Bunun yanı sıra, “Hottentotta saulcyi” (Mardin akrebi) ve “Leiurus abdullahbayrami” gibi türler de çeşitli tesislerde zehirleri için yetiştiriliyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2020’de yayımladığı yönetmelikle birlikte Türkiye’de akrep üretim tesislerinin sayısı hızla arttı. Şanlıurfa, Konya, Elâzığ, Ankara, Antalya, Gaziantep ve Mardin gibi illerde toplam 86 tesis için uygunluk onayı verildi. Türkiye’de üretilen akrep zehirleri Almanya, Çin, Güney Kore, Japonya ve Hindistan gibi ülkelere ihraç ediliyor.
557 BİN 212 LİRA CEZASI VAR
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, akrep üretiminin ekonomik değerine dikkat çekerken, biyoçeşitliliğin korunması adına doğadan izinsiz akrep toplanmasına yönelik sıkı önlemler alındığını belirtti. 2024 itibarıyla akrep türlerinin doğadan yakalanmasına yönelik tüm izinlerin kaldırıldığını vurgulayan Yumaklı, yasağa uymayanlara 557 bin 212 TL para cezası uygulanacağını duyurdu.