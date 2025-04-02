Yabancı Ülkeler Bu Zehir İçin Sıraya Girdi Türkiye’de Sadece 86 Yerde Üretiliyor: Değerine Paha Biçilemiyor!

ENDEMİK AKREP TÜRLERİ KORUMA ALTINDA

Anadolu’nun zengin biyoçeşitliliği içinde önemli bir yere sahip olan endemik akrep türleri, özellikle ilaç ve kozmetik sanayiinde büyük değer taşıyor. Uluslararası literatüre “Androctonus turkiyensis” adıyla geçen kara akrep, yüksek tıbbi değeri nedeniyle panzehir üretiminde büyük ilgi görüyor. Bunun yanı sıra, “Hottentotta saulcyi” (Mardin akrebi) ve “Leiurus abdullahbayrami” gibi türler de çeşitli tesislerde zehirleri için yetiştiriliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2020’de yayımladığı yönetmelikle birlikte Türkiye’de akrep üretim tesislerinin sayısı hızla arttı. Şanlıurfa, Konya, Elâzığ, Ankara, Antalya, Gaziantep ve Mardin gibi illerde toplam 86 tesis için uygunluk onayı verildi. Türkiye’de üretilen akrep zehirleri Almanya, Çin, Güney Kore, Japonya ve Hindistan gibi ülkelere ihraç ediliyor.