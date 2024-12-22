Xiaomi, Ferrari’yi Karşısına Aldı: Sır Gibi Saklanan Yeni Modeli İlk Kez Ortaya Çıktı!

Xiaomi'nin CEO'su Lei Jun'un açıklamalarına göre, YU7 resmi olarak "Y-U-7" adıyla piyasaya sürülecek. Çin'de sızdırılan casus fotoğrafları, YU7'nin SUV ve spor otomobil özelliklerini bir araya getiren etkileyici bir tasarıma sahip olduğunu gösteriyor.

Uzun motor kaputu ve geriye konumlandırılmış kabin, Ferrari Purosangue'yi andıran bir görünüm sunuyor. Ancak, YU7'nin Purosangue ile olan benzerliği ilk düşünüldüğü kadar baskın değil. Genel olarak, Xiaomi'nin SU7 modelinin SUV versiyonu gibi duruyor. Boyutlarına bakıldığında, YU7 4999 mm uzunluğunda, 1996 mm genişliğinde ve 1600 mm yüksekliğinde, aks mesafesi ise 3000 mm.