Xiaomi, Ferrari’yi Karşısına Aldı: Sır Gibi Saklanan Yeni Modeli İlk Kez Ortaya Çıktı!
Xiaomi, yeni elektrikli SUV modeli YU7 ile dikkatleri üzerine çekiyor. Test sürüşleri sırasında görüntülenen araç, tasarım detaylarını ilk kez gözler önüne serdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Xiaomi'nin CEO'su Lei Jun'un açıklamalarına göre, YU7 resmi olarak "Y-U-7" adıyla piyasaya sürülecek. Çin'de sızdırılan casus fotoğrafları, YU7'nin SUV ve spor otomobil özelliklerini bir araya getiren etkileyici bir tasarıma sahip olduğunu gösteriyor.
Uzun motor kaputu ve geriye konumlandırılmış kabin, Ferrari Purosangue'yi andıran bir görünüm sunuyor. Ancak, YU7'nin Purosangue ile olan benzerliği ilk düşünüldüğü kadar baskın değil. Genel olarak, Xiaomi'nin SU7 modelinin SUV versiyonu gibi duruyor. Boyutlarına bakıldığında, YU7 4999 mm uzunluğunda, 1996 mm genişliğinde ve 1600 mm yüksekliğinde, aks mesafesi ise 3000 mm.
ARACIN PERFORMANSI VE ÖZELLİKLERİ
YU7'nin altında, çift motorlu bir güç aktarma organı bulunuyor. Ön aks 220 kW, arka aks ise 288 kW gücünde elektrik motorlarıyla donatılmış. Bu kombinasyon, toplamda 508 kW (681 beygir gücü) üreterek, aracın 253 km/s maksimum hıza ulaşmasını sağlıyor. Elektrikli SUV, çift motorlu versiyonunda CATL tarafından üretilen NMC bataryaları kullanacak. Giriş seviyesi modellerde ise, BYD'nin maliyet etkin lityum demir fosfat (blade) bataryaları yer alacak.
PİYASAYA ÇIKIŞ TARİHİ ERTELENDİ
Başlangıçta, YU7'nin 2025 Mart ayında satışa sunulacağı öngörülüyordu. Ancak, Xiaomi'nin üretim kapasitesiyle ilgili sorunlar nedeniyle, aracın piyasaya çıkışı 2025'in sonlarına ertelendi.