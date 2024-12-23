X'e Yüzde 156 Zam Geldi: X Premium Ücreti Ne Kadar?
Milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya platformu X'te reklam görmek istemeyen üyelere sunulan Premium+ abonelik ücretine yüzde 156 zam geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X, kullanıcılarını şoke eden bir kararla Premium+ abonelik ücretlerine büyük bir zam yaptı. Türkiye'de reklamları görmek istemeyen kullanıcılara sunulan X Premium+ üyeliğine yüzde 156 oranında bir zam geldi. İşte zamlı fiyatlar...
X Premium+ üyeliği aylık 770 TL'ye, yıllık üyelik ise tam 8.000 TL'ye yükseldi. Şu anki Premium+ aboneleri, 20 Ocak 2025'e kadar mevcut fiyatlardan yararlanabilecekler. Ancak bu tarihten sonra yenileme yapan tüm kullanıcılar, yeni fiyat tarifesine tabi tutulacak.
Platformun bu kararı, kullanıcılar arasında büyük bir tartışma yarattı.. Sosyal medyada yapılan zammın ardından kullanıcılar, tepkilerini dile getirdi. Birçok kullanıcı, bu zammın abartılı olduğunu ve platformdan uzaklaşabileceklerini ifade etti. X yönetimi henüz bu zam kararının nedenini açıklamadı. Ancak sektör uzmanları, platformun gelirlerini artırma amacı güttüğünü ve bu sayede daha fazla yatırım yapabileceğini belirtti.