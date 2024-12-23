X'e Yüzde 156 Zam Geldi: X Premium Ücreti Ne Kadar?

Platformun bu kararı, kullanıcılar arasında büyük bir tartışma yarattı.. Sosyal medyada yapılan zammın ardından kullanıcılar, tepkilerini dile getirdi. Birçok kullanıcı, bu zammın abartılı olduğunu ve platformdan uzaklaşabileceklerini ifade etti. X yönetimi henüz bu zam kararının nedenini açıklamadı. Ancak sektör uzmanları, platformun gelirlerini artırma amacı güttüğünü ve bu sayede daha fazla yatırım yapabileceğini belirtti.