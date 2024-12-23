X'e Yüzde 156 Zam Geldi: X Premium Ücreti Ne Kadar?

Milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya platformu X'te reklam görmek istemeyen üyelere sunulan Premium+ abonelik ücretine yüzde 156 zam geldi.

Kaynak: Haber Merkezi

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X'e Yüzde 156 Zam Geldi: X Premium Ücreti Ne Kadar? - Resim: 1

Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X, kullanıcılarını şoke eden bir kararla Premium+ abonelik ücretlerine büyük bir zam yaptı. Türkiye'de reklamları görmek istemeyen kullanıcılara sunulan X Premium+ üyeliğine yüzde 156 oranında bir zam geldi. İşte zamlı fiyatlar...

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X'e Yüzde 156 Zam Geldi: X Premium Ücreti Ne Kadar? - Resim: 2

X Premium+ üyeliği aylık 770 TL'ye, yıllık üyelik ise tam 8.000 TL'ye yükseldi. Şu anki Premium+ aboneleri, 20 Ocak 2025'e kadar mevcut fiyatlardan yararlanabilecekler. Ancak bu tarihten sonra yenileme yapan tüm kullanıcılar, yeni fiyat tarifesine tabi tutulacak.

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X'e Yüzde 156 Zam Geldi: X Premium Ücreti Ne Kadar? - Resim: 3

Platformun bu kararı, kullanıcılar arasında büyük bir tartışma yarattı.. Sosyal medyada yapılan zammın ardından kullanıcılar, tepkilerini dile getirdi. Birçok kullanıcı, bu zammın abartılı olduğunu ve platformdan uzaklaşabileceklerini ifade etti. X yönetimi henüz bu zam kararının nedenini açıklamadı. Ancak sektör uzmanları, platformun gelirlerini artırma amacı güttüğünü ve bu sayede daha fazla yatırım yapabileceğini belirtti.

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