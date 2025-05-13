Windows'un Yeşil Tepelerinin Şimdiki Halini Gören Şoke Oldu! Bir Döneme Damgasını Vurmuştu

YEŞİL TEPELER GÖRSELİ REKOR FİYATA SATILDI

“Bliss” adlı bu kare, o dönem WestLight ajansına satıldı. Ajans daha sonra Bill Gates’in sahibi olduğu Corbis şirketi tarafından devralındı. Microsoft, Windows XP işletim sistemi için hazırladığı pazarlama kampanyasında bu ikonik görüntüyü ana arka plan olarak seçti. O'Rear, fotoğrafın ne kadar ücretle satın alındığını belirtmese de, bu miktarın “tatmin edici” olduğunu söylemekle yetindi. Ayrıca fotoğrafın hiçbir dijital müdahale olmaksızın, tamamen doğal haliyle çekildiğinin de altını çizdi: “O an ne gördüysem onu çektim; gökyüzü, bulutlar, çimenler... Hepsi doğaldı” dedi.