Windows'un Yeşil Tepelerinin Şimdiki Halini Gören Şoke Oldu! Bir Döneme Damgasını Vurmuştu
Bir döneme damga vuran ve milyonlarca bilgisayar ekranında açılış görüntüsü olarak beliren o meşhur Windows XP manzarası artık bambaşka bir hal aldı.
"Bliss" (Mutluluk) adıyla tanınan yeşil tepeli ve mavi gökyüzüyle bezeli ikonik fotoğraf, zamanla doğanın dönüşümüyle farklı bir yüz kazandı. Şimdi o yemyeşil alanların yerini üzüm bağları aldı.
1998 yılında Kaliforniya'nın ünlü Napa Vadisi'nde Charles “Chuck” O’Rear tarafından çekilen bu karede, o dönem parlak çimenlerle kaplı dalgalı tepeler gökyüzüyle buluşuyordu. Ancak son yıllarda @insidehistory adlı Instagram hesabından paylaşılan 2006, 2020, 2024 ve 2025 tarihli güncel görüntüler, efsanevi manzaranın artık asma bağlarıyla kaplandığını ortaya koydu.
MEŞHUR MANZARA YOKLUK ANININ BİR KAYDIYDI
O’Rear, bu kareyi tamamen tesadüfi bir şekilde yakalamıştı. Napa ile Sonoma arasında araç kullanırken dikkatini çeken boş bir arazi nedeniyle durup deklanşöre basmıştı. O boşluk, aslında bağlardaki köklere zarar veren “filoksera” adlı zararlının bölgede etkili olması sonucu oluşmuştu. Böylece dijital çağın en çok tanınan görsellerinden biri, aslında yokluk anının bir kaydıydı.
YEŞİL TEPELER GÖRSELİ REKOR FİYATA SATILDI
“Bliss” adlı bu kare, o dönem WestLight ajansına satıldı. Ajans daha sonra Bill Gates’in sahibi olduğu Corbis şirketi tarafından devralındı. Microsoft, Windows XP işletim sistemi için hazırladığı pazarlama kampanyasında bu ikonik görüntüyü ana arka plan olarak seçti. O'Rear, fotoğrafın ne kadar ücretle satın alındığını belirtmese de, bu miktarın “tatmin edici” olduğunu söylemekle yetindi. Ayrıca fotoğrafın hiçbir dijital müdahale olmaksızın, tamamen doğal haliyle çekildiğinin de altını çizdi: “O an ne gördüysem onu çektim; gökyüzü, bulutlar, çimenler... Hepsi doğaldı” dedi.
ARTIK ÜZÜM HASADI YAPILIYOR
Günümüzde ise bu görüntü sadece nostaljik bir hatıra olarak dijital belleğimizde yaşıyor. Artık gerçek manzarada pastoral tepelerin yerini, sıra sıra dizilmiş üzüm bağları almış durumda. Efsanevi kare, doğanın zamanla nasıl evrildiğinin de çarpıcı bir örneği haline geldi.