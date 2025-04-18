Wi-Fi Modem İçin 5 Dakika Yetiyor! ADSL, VDSL Fark Etmiyor: Bir Dokunuş Fiber İnterneti Solluyor

DNS NEDİR, NEDEN ÖNEMLİDİR?

DNS, yani Alan Adı Sistemi (Domain Name System), internet sitelerinin adlarını IP adreslerine çevirerek cihazların bu sitelere erişmesini sağlar. Varsayılan olarak internet servis sağlayıcınızın sunduğu DNS kullanılıyor. Ancak bu DNS sunucuları her zaman en hızlı ya da en güvenilir olanlar değildir. DNS ayarlarını değiştirmek, hem daha hızlı internet deneyimi hem de daha güvenli bir bağlantı anlamına gelebilir.