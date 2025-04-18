Wi-Fi Modem İçin 5 Dakika Yetiyor! ADSL, VDSL Fark Etmiyor: Bir Dokunuş Fiber İnterneti Solluyor
Yavaş ve sürekli sorun çıkaran modemler için uygulandığında internet hızını adeta uçuran yöntemler ortaya çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Evdeki internet bağlantısının hızı, artık sadece rahat bir kullanım değil, günlük yaşamın akışını etkileyen temel unsurlardan biri haline geldi. Özellikle yönlendirici (router) cihazlarının performansı, Wi-Fi sinyallerinin kalitesi ve bağlantı kararlılığı konusunda belirleyici rol oynuyor. Ancak bu performansı artırmak için pahalı cihazlara ihtiyaç duymadan da yapabileceğiniz oldukça etkili bir yöntem bulunuyor.
DNS NEDİR, NEDEN ÖNEMLİDİR?
DNS, yani Alan Adı Sistemi (Domain Name System), internet sitelerinin adlarını IP adreslerine çevirerek cihazların bu sitelere erişmesini sağlar. Varsayılan olarak internet servis sağlayıcınızın sunduğu DNS kullanılıyor. Ancak bu DNS sunucuları her zaman en hızlı ya da en güvenilir olanlar değildir. DNS ayarlarını değiştirmek, hem daha hızlı internet deneyimi hem de daha güvenli bir bağlantı anlamına gelebilir.
DNS AYARLARINI DEĞİŞTİREREK NE KAZANIRSINIZ?
-İnternet hızında gözle görülür artış
-Web sitelerine daha hızlı erişim
-Kırılmalar veya bağlantı kopmaları gibi sorunların azalması
-Daha yüksek gizlilik ve kötü amaçlı yazılımlara karşı ekstra koruma
-Servis sağlayıcının DNS’i çökerse bile interneti kullanmaya devam etme imkânı
DNS AYARLARI NASIL DEĞİŞTİRİLİR?
Tarayıcıyı açın ve yönlendiricinizin IP adresini girin:
Genellikle bu IP adresi 192.168.1.1 veya 192.168.0.1 olur.
Kullanıcı adı ve şifrenizi girin
Bu bilgileri daha önce değiştirmediyseniz, modeminizin arkasında yer alıyor olabilir.
"Gelişmiş Ayarlar" ya da "Ağ Ayarları" bölümüne girin.
DNS ayarları sekmesini bulun ve tercih ettiğiniz DNS sunucularının IP adreslerini girin.
Ayarları kaydedin ve yönlendiricinizi yeniden başlatın.
HIZLI VE GÜVENLİ DNS ALTERNATİFLERİ
DNS sunucularını değiştirirken aşağıdaki güvenilir ve hızlı adresleri tercih edebilirsiniz:
Google Public DNS:
8.8.8.8 ve 8.8.4.4
(Stabilite ve geniş erişim ağı)
Cloudflare DNS:
1.1.1.1 ve 1.0.0.1
(Hız odaklı, gizlilik dostu)
OpenDNS:
208.67.222.222 ve 208.67.220.220
(Ekstra güvenlik ve içerik filtreleme özelliği)
DNS DEĞİŞİKLİĞİNE İZİN VERMEYEN MODEMLER OLABİLİR
Bazı modem ve yönlendiriciler, DNS değişikliğine izin vermeyebilir. Bu durumda cihazın kullanım kılavuzuna başvurmanız veya internet servis sağlayıcınızın müşteri hizmetleriyle görüşmeniz önerilir.