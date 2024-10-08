Wi-Fi Kullananlar Aman Dikkat: Uykudayken Banka Hesaplarınız Bir Anda Sıfıra İnebilir!

Mobil bankacılık uygulamaları kullanan veya kart bilgilerini telefonlarına kaydeden bireyler, dolandırıcıların hedefi olabiliyor. Birçok kişi, uyurken bile hesaplarının boşaltıldığını ya da adına yüksek miktarda kredi çekildiğini fark ediyor.

GECE UYURKEN ADINA 300 BİN LİRA KREDİ ÇEKİLDİ

Son dönemlerde, benzer vakalar sıkça gündeme gelmeye başladı. Yakın zamanda basında yer alan bir olayda, bir kişi gece saatlerinde haberi olmadan mobil bankacılık uygulaması aracılığıyla adına 300 bin TL kredi çekildiğini öğrendi. Hesabındaki para da dahil olmak üzere toplamda 433 bin TL iki ayrı hesaba aktarılmıştı.

ORTAK Wİ-Fİ'DE TEHLİKE BÜYÜK

Özellikle hastane, kafe, restoran gibi kamusal alanlarda kullanılan ortak Wi-Fi ağları, dolandırıcıların kullanıcı bilgilerini ele geçirmesi kolaylaştırıyor. Mobil bankacılık işlemlerini bu ağlar üzerinden yapan kişiler, farkında olmadan büyük bir risk altına giriyor. Hackerlar, bu tür ağlar üzerinden kullanıcıların cihazlarına sızarak banka hesaplarına erişim sağlayabiliyor veya kart bilgilerini çalabiliyor.