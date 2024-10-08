Wi-Fi Kullananlar Aman Dikkat: Uykudayken Banka Hesaplarınız Bir Anda Sıfıra İnebilir!
Son dönemde, banka hesaplarının dolandırıcılar tarafından boşaltılması, adlarına kredi çekilmesi ve kart bilgileri üzerinden yapılan dolandırıcılıklar giderek attı. Özellikle hastaneler, kafeler gibi ortak Wi-Fi ağlarına bağlananlar için bu risk daha da büyük hale geliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Mobil bankacılık uygulamaları kullanan veya kart bilgilerini telefonlarına kaydeden bireyler, dolandırıcıların hedefi olabiliyor. Birçok kişi, uyurken bile hesaplarının boşaltıldığını ya da adına yüksek miktarda kredi çekildiğini fark ediyor.
GECE UYURKEN ADINA 300 BİN LİRA KREDİ ÇEKİLDİ
Son dönemlerde, benzer vakalar sıkça gündeme gelmeye başladı. Yakın zamanda basında yer alan bir olayda, bir kişi gece saatlerinde haberi olmadan mobil bankacılık uygulaması aracılığıyla adına 300 bin TL kredi çekildiğini öğrendi. Hesabındaki para da dahil olmak üzere toplamda 433 bin TL iki ayrı hesaba aktarılmıştı.
ORTAK Wİ-Fİ'DE TEHLİKE BÜYÜK
Özellikle hastane, kafe, restoran gibi kamusal alanlarda kullanılan ortak Wi-Fi ağları, dolandırıcıların kullanıcı bilgilerini ele geçirmesi kolaylaştırıyor. Mobil bankacılık işlemlerini bu ağlar üzerinden yapan kişiler, farkında olmadan büyük bir risk altına giriyor. Hackerlar, bu tür ağlar üzerinden kullanıcıların cihazlarına sızarak banka hesaplarına erişim sağlayabiliyor veya kart bilgilerini çalabiliyor.
KART BİLGİLERİ NASIL ELE GEÇİRİLİYOR?
Dolandırıcılar, genellikle kullanıcıların kişisel bilgilerini çeşitli yöntemlerle ele geçiriyor. Phishing (oltalama) adı verilen saldırılarda, sahte web siteleri ya da e-postalar kullanılarak kişilerin banka bilgileri çalınıyor. Bunun yanında, zararlı yazılımlar veya güvenlik açığı olan mobil uygulamalar üzerinden de kart bilgileri ele geçirilebiliyor. Bir diğer yöntem ise ortak kullanılan Wi-Fi ağları üzerinden cihazlara erişim sağlamak. Bu yöntemlerle, kullanıcılar farkında olmadan bankacılık bilgilerinin çalınmasına zemin hazırlıyor.
DOLANDIRICILIĞA KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEMLER
Dolandırıcılık olaylarına karşı alınabilecek bazı önlemler şunlardır:
Ortak Wi-Fi ağlarından kaçının: Kamuya açık Wi-Fi ağlarında mobil bankacılık işlemleri yapmaktan kaçının.
Güvenli uygulamalar kullanın: Bankacılık işlemleri için yalnızca resmi ve güvenilir uygulamaları tercih edin.
İki aşamalı doğrulama kullanın: Mobil bankacılık uygulamalarında iki faktörlü kimlik doğrulamayı aktif edin.
Kart bilgilerinizi kaydetmeyin: Kart bilgilerinizi uygulamalara veya internet sitelerine kaydetmemeye özen gösterin.
İnternet alışverişlerinde dikkatli olun: Güvenilir olmayan sitelerden alışveriş yapmaktan kaçının ve sanal kart kullanmayı tercih edin.
DOLANDIRILANLAR NE YAPMALI?
Eğer bir dolandırıcılık olayıyla karşılaşırsanız, vakit kaybetmeden bankanızla iletişime geçmeli ve durumu bildirmelisiniz. Aynı zamanda, bankacılık işlemlerinizi geçici olarak durdurma talebinde bulunabilir ve durumu hukuki yollara taşıyabilirsiniz. Güvenliğiniz için şüpheli bir işlem fark ettiğiniz anda hızlı hareket etmek büyük önem taşıryor.
BANKA BİLGİLERİNİZ HER AN ÇALINABİLİR
Kart şifrelerinin hiçbir şekilde kimseyle paylaşılmaması gerektiğinin altını çizen yazılım uzmanları, şifrelerin büyük bir özenle korunması ve etkili parolalar kullanılmasının büyük önemi olduğunu söylüyor.
KART BİLGİLERİNİ KAYDETMEK TEHLİKELİ
İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde uygulamalar genellikle kart talebinde bulunuyor. Kapıda ödeme olmadığı takdirde kart bilgisi girilmesi gerektiğini hatırlatan uzmanlar, uygulamalara kişinin kart bilgilerinin kesinlikle kaydedilmemesi gerektiğini ve bunun dolandırıcılara kapı araladığını vurguluyor.