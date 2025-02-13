Wi-Fi Hızını İki Dakikada Fırtına Gibi Estiriyor! Sadece Bu Basit İşlemi Yapmanız Yeterli

Basit bir yöntemle Wi-Fi ağınızı sadece birkaç dakika içinde iyileştirerek bağlantı kalitenizi artırabilirsiniz. Evde yapılan büyük dosya indirmeleri ve yoğun internet kullanımı, Wi-Fi ağınızın hızını düşürebilir. Bunun önüne geçmek için DNS ayarlarınızı değiştirerek bağlantınızı daha stabil ve hızlı hale getirebilirsiniz. DNS (Alan Adı Sistemi), web sitelerinin IP adreslerine dönüştürülmesini sağlayarak internet erişiminizi optimize eder. Peki DNS nasıl değiştirilir? Wi-Fi hızı nasıl artırılır? İşte ayrıntılar…