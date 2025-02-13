Wi-Fi Hızını İki Dakikada Fırtına Gibi Estiriyor! Sadece Bu Basit İşlemi Yapmanız Yeterli
Günümüzde internet, evlerimizin vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Ancak yavaş bağlantı sorunları, iletişimimizi olumsuz yönde etkileyebiliyor. Peki Wi-Fi hızı nasıl artırılır? İşte o yöntem...
Kaynak: Haber Merkezi
Basit bir yöntemle Wi-Fi ağınızı sadece birkaç dakika içinde iyileştirerek bağlantı kalitenizi artırabilirsiniz. Evde yapılan büyük dosya indirmeleri ve yoğun internet kullanımı, Wi-Fi ağınızın hızını düşürebilir. Bunun önüne geçmek için DNS ayarlarınızı değiştirerek bağlantınızı daha stabil ve hızlı hale getirebilirsiniz. DNS (Alan Adı Sistemi), web sitelerinin IP adreslerine dönüştürülmesini sağlayarak internet erişiminizi optimize eder. Peki DNS nasıl değiştirilir? Wi-Fi hızı nasıl artırılır? İşte ayrıntılar…
DNS DEĞİŞTİRME ADIMLARI
DNS sunucunuzu değiştirmek oldukça kolaydır ve birkaç basit işlemle tamamlanabilir:
Tarayıcınızı açın ve yönlendirici arayüzüne giriş yapın. Bunun için genellikle 192.168.1.1 veya 192.168.0.1 adreslerinden birini kullanabilirsiniz.
İnternet Servis Sağlayıcınız (İSS) tarafından verilen kullanıcı adı ve şifreyle oturum açın. Eğer daha önce değiştirdiyseniz, kendi belirlediğiniz bilgileri kullanın.
Gelişmiş Ayarlar veya Ağ Ayarları bölümüne girin.
DNS sunucu ayarlarını bulun ve değiştirmek istediğiniz yeni DNS adreslerini girin.
Kaydedip çıkış yapın. Değişikliklerin etkisini görmek için modeminizi yeniden başlatabilirsiniz.
ÖNERİLEN DNS SUNUCULARI
Bağlantı hızınızı ve güvenliğinizi artırmak için aşağıdaki popüler DNS sunucularını kullanabilirsiniz:
Google Public DNS: 8.8.8.8 ve 8.8.4.4 (Hızlı ve kararlı bağlantı)
Cloudflare DNS: 1.1.1.1 ve 1.0.0.1 (Düşük gecikme süresi ve gizlilik odaklı)
OpenDNS: 208.67.222.222 ve 208.67.220.220 (İçerik filtreleme ve güvenlik seçenekleri sunar)
Bazı modemlerde DNS ayarlarını değiştirme seçeneği bulunmayabilir. Böyle bir durumla karşılaşırsanız, yönlendiricinizin kullanım kılavuzuna göz atabilir veya internet sağlayıcınızın teknik desteğine başvurabilirsiniz.