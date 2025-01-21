Wi-Fi Bağlantınızın Gücüne Güç Katıyor: İşte Evin Bir Ucundan Bir Ucuna İnterneti Asla Zayıflatmayacak 7 Yöntem

1. YENİ NESİL BİR YÖNLENDİRİCİ EDİNİN

Eski yönlendiriciler, internet hızınızı ciddi şekilde yavaşlatabilir. Wi-Fi 6 (802.11ax) gibi en yeni teknolojileri destekleyen modern bir yönlendiriciye geçiş yaparak daha hızlı ve güçlü bir bağlantıya sahip olabilirsiniz.

2. YÖNLENDİRİCİNİN KONUMUNU DOĞRU SEÇİN

Yönlendiricinizin yerleşimi, sinyal kalitesinde büyük rol oynar. Cihazınızı açık bir alana, merkezi bir konuma yerleştirin ve antenlerini dik bir şekilde ayarlayın. Wi-Fi’ye en çok ihtiyaç duyduğunuz alanlara yakın bir yer tercih edin.