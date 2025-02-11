Vodafone'da Üst Düzey Ayrılık Kararı: 14 Yıldır Çalışıyordu

TİMURAY’DAN VEDA MESAJI

Serpil Timuray ise yaptığı açıklamada, Vodafone’da geçirdiği yılların kendisi için büyük bir deneyim olduğunu belirterek, “Çeşitli ülkelerde ve farklı kültürlerde harika insanlarla çalışarak istikrarlı büyüme ve önemli projelere imza attık. Vodafone markasının yenilenme sürecine liderlik etmekten ve şirketin amaç odaklı yapısını şekillendirmekten gurur duyuyorum. Ayrıca, ‘Herkes İçin Dahiliyet’ Global Komitesi’ne ve teknoloji sektöründe temsilin artırılmasını amaçlayan ChangeTheFace Alliance’a katkıda bulunmak benim için büyük bir onurdu. Vodafone Yatırımlar CEO’su olarak şirketin büyümesine yönelik yeni bir iş kolu oluşturdum. Şimdi ise yeni bir girişime adım atma zamanı geldi” dedi.