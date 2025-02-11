Vodafone'da Üst Düzey Ayrılık Kararı: 14 Yıldır Çalışıyordu
Vodafone Grubu Dünya İcra Kurulu Üyesi ve Vodafone Yatırımlar CEO’su Serpil Timuray, 15 yılı aşkın süredir sürdürdüğü görevlerinden Haziran 2025 itibarıyla ayrılacağını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Ocak 2009’da Vodafone Türkiye CEO’su olarak göreve başlayan Timuray, Ocak 2014’ten itibaren Vodafone Grubu Dünya İcra Kurulu’nda çeşitli üst düzey görevler üstlendi. Avrupa Bölge CEO’luğu, Global Ticari Operasyonlar ve Strateji Başkanlığı ile Afrika, Orta Doğu, Asya ve Pasifik (AMAP) Bölge CEO’luğu gibi kritik pozisyonlarda görev yapan Timuray, son olarak Vodafone Yatırımlar CEO’su olarak şirketin yeni büyüme alanlarına odaklandı.
VODAFONE’DAN AÇIKLAMA
Vodafone Grubu CEO’su Margherita Della Valle, Timuray’ın ayrılığına ilişkin yaptığı açıklamada, “Vodafone Türkiye CEO’su olarak başladığı görevinde, şirketin büyüme sürecine önemli katkılar sundu. 2014’te Grubun Dünya İcra Kurulu’na katıldı ve birçok stratejik görevi üstlendi. Son olarak, Vodafone Yatırımlar’ı kurarak şirketin gelecekteki büyüme fırsatlarını şekillendirdi. Kendisine Vodafone’a yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.
TİMURAY’DAN VEDA MESAJI
Serpil Timuray ise yaptığı açıklamada, Vodafone’da geçirdiği yılların kendisi için büyük bir deneyim olduğunu belirterek, “Çeşitli ülkelerde ve farklı kültürlerde harika insanlarla çalışarak istikrarlı büyüme ve önemli projelere imza attık. Vodafone markasının yenilenme sürecine liderlik etmekten ve şirketin amaç odaklı yapısını şekillendirmekten gurur duyuyorum. Ayrıca, ‘Herkes İçin Dahiliyet’ Global Komitesi’ne ve teknoloji sektöründe temsilin artırılmasını amaçlayan ChangeTheFace Alliance’a katkıda bulunmak benim için büyük bir onurdu. Vodafone Yatırımlar CEO’su olarak şirketin büyümesine yönelik yeni bir iş kolu oluşturdum. Şimdi ise yeni bir girişime adım atma zamanı geldi” dedi.
Haziran 2025’te Vodafone’dan ayrılacak olan Timuray, çalışma arkadaşlarına ve iş ortaklarına teşekkür ederek başarı dileklerini iletti.