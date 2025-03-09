Verimli Geçen Hasat Sonrası İhracat Rekoru Kırdı: 310 Milyon Dolarla Dünya Lideri Oldu

Manisa, Denizli ve İzmir üçgeninde 55 bin üretici tarafından yetiştirilen çekirdeksiz kuru üzüm, 2024/25 sezonuna 176 bin ton ihracat hedefiyle başladı. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, sezonun ilk yarısında bu hedefin yüzde 55'inin gerçekleştirildiğini belirtti.

İklim değişikliğinin rekoltede kayıplara yol açtığını ifade eden Işık, tahmini 236 bin ton olan rekoltenin beklenen seviyenin altında kaldığını aktardı. Bu durumun ihracatı miktar bazında yüzde 32 oranında düşürerek 129 bin 416 tondan 87 bin 489 tona gerilemesine neden olduğunu vurguladı.