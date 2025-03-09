Verimli Geçen Hasat Sonrası İhracat Rekoru Kırdı: 310 Milyon Dolarla Dünya Lideri Oldu
Türkiye, dünya lideri olduğu çekirdeksiz kuru üzüm ihracatında başarılı bir sezon geçiriyor. 2024/25 sezonunun ilk yarısında yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 310 milyon dolara yükseldi.
Kaynak: AA
Manisa, Denizli ve İzmir üçgeninde 55 bin üretici tarafından yetiştirilen çekirdeksiz kuru üzüm, 2024/25 sezonuna 176 bin ton ihracat hedefiyle başladı. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, sezonun ilk yarısında bu hedefin yüzde 55'inin gerçekleştirildiğini belirtti.
İklim değişikliğinin rekoltede kayıplara yol açtığını ifade eden Işık, tahmini 236 bin ton olan rekoltenin beklenen seviyenin altında kaldığını aktardı. Bu durumun ihracatı miktar bazında yüzde 32 oranında düşürerek 129 bin 416 tondan 87 bin 489 tona gerilemesine neden olduğunu vurguladı.
İHRAÇ FİYATLARINDA YÜKSEK ARTIŞ
Rekoltedeki düşüşe bağlı olarak kuru üzümün ihraç fiyatlarında da ciddi bir artış yaşandı. Geçtiğimiz sezon ortalama 2 bin 120 dolar olan ihraç fiyatı, bu yıl yüzde 67 artarak 3 bin 550 dolara yükseldi. Işık, üreticilerin kaliteli ve gıda güvenliği sağlanmış ürünleriyle yüksek kazanç elde ettiğini ifade etti.
Önümüzdeki sezon için üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak adına Bakanlıklar, Araştırma Enstitüleri, Üniversiteler, Ticaret Borsaları ve ihracatçı firmalarla birlikte üreticilere yönelik bilgilendirme çalışmalarının devam ettiğini belirten Işık, son dönemde düzenlenen Kuru Üzüm Teknik Kurulu toplantıları, Bitki Koruma Ürünü Bayileri toplantıları ve Üzüm Çalıştayı ile güncel gelişmelerin tüm paydaşlarla paylaşıldığını dile getirdi.
İNGİLTERE LİDER KONUMDA
Türkiye, 2024/25 sezonunun ilk yarısında 77 ülkeye çekirdeksiz kuru üzüm ihraç etti. İngiltere, en fazla ihracat yapılan ülke olarak zirvedeki yerini korudu. İngiltere'ye yapılan ihracat yüzde 50 artarak 59 milyon dolardan 88,5 milyon dolara ulaştı.
Hollanda'ya yapılan ihracat yüzde 10 artışla 36 milyon dolardan 40 milyon dolara yükselirken, İtalya da 2023/24 sezonunun ilk yarısında 23,6 milyon dolar olan ithalatını yüzde 32 artırarak 31,3 milyon dolara çıkardı. Bu artışla Almanya'yı geride bırakarak üçüncü sıraya yerleşti.
Türkiye'nin 2024/25 sezonunun ilk 6 ayında gerçekleştirdiği 310 milyon dolarlık çekirdeksiz kuru üzüm ihracatının yüzde 85'lik kısmını oluşturan 263 milyon dolarlık büyük dilim Avrupa ülkelerine yapıldı.