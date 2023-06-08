Verilerle açıkladı: SGK Başuzmanı en düşük emekli ve memur maaşına ilişkin rakam verdi!
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başuzmanı İsa Karakaş, artan dolar kuru ve enflasyon sonrası en düşük emekli ve memur maaşlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Karakaş, en düşük emekli ve memur maaşlarına ilişkin rakam verdi.
Memur emeklileri de dahil olmak üzere SSK, Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına ocak ve temmuz dönemi olmak üzere yılda iki kez zam yapılıyor.
Enflasyon farkı ise bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammı üzerine 6 aylık enflasyon rakamları eklenerek bulunuyor. Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ayı enflasyonu 5 aylık verilere göre yüzde 15,26 olurken, vatandaşların gözleri yapılacak emekli maaşı zamlarına çevrildi.
"22 BİN LİRAYA YÜKSELTME SÖZÜNÜ VERDİK"
Çalışan yıla oranla kıdeme göre değişiklik gösteren memur maaşları hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan da, "Memurların en düşük maaşını temmuzda 22 bin liraya yükseltme sözünü verdik. Emekçilerimizi enflasyona karşı koruyacak tedbirleri alacağız, gereken adımları atacağız" ifadelerini kullanmıştı.
"MEMUR EMEKLİLERİNİN MAAŞLARINI FARKLI BİR ŞEKİLDE İZAH EDECEĞİZ"
Emeklilerin maaşının ocak ve temmuz aylarında yeniden güncellendiğini hatırlatan Karakaş, enflasyon oranı ve refah payı eklenerek memur maaşlarında sonuca ulaşıldığını dile getirdi. Bütün emeklilerin maaş hesaplama sisteminin ve güncelleme sisteminin farklı olduğunu söyleyen Karakaş, şöyle devam etti: