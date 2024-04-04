Veriler ortaya koydu, emekli ve memur maaşı zam oranı belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) mart ayı enflasyon oranını açıklaması sonrası memur ve emekli maaşı zam oranı şekillenmeye başladı. 3 aylık enflasyon oranları sonrası memur, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak?

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Veriler ortaya koydu, emekli ve memur maaşı zam oranı belli oldu! - Resim: 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok konuda belirleyici olan mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

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Veriler ortaya koydu, emekli ve memur maaşı zam oranı belli oldu! - Resim: 2

Buna göre, enflasyon oranı mart ayında aylık bazda yüzde 3,16, yıllık bazda ise yüzde 68,50 olarak gerçekleşti.

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Veriler ortaya koydu, emekli ve memur maaşı zam oranı belli oldu! - Resim: 3

3 AYLIK ENFLASYON NE KADAR OLDU?

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre 3 aylık enflasyon rakamı ise yüzde 15,05 olarak kayıtlara geçti.

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Veriler ortaya koydu, emekli ve memur maaşı zam oranı belli oldu! - Resim: 4

Böylece her yıl ocak ve temmuzda olmak üzere yılda iki kez zam alan memur, memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de iki aylık enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte maaş zam oranları belli oldu.

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Veriler ortaya koydu, emekli ve memur maaşı zam oranı belli oldu! - Resim: 5

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI ZAM ORANI NE KADAR?

Ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53 ve mart ayı için yüzde 3,16 enflasyon farkı alan memur ve emekliler, 3 aylık yüzde 15,05’lik enflasyon farkını da şimdiden almış oldu.

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Veriler ortaya koydu, emekli ve memur maaşı zam oranı belli oldu! - Resim: 6

KESİN ZAM ORANI NE ZAMAN NETLEŞEK?

Nihai emekli zammı 3 Temmuz'da TÜİK'in haziran ayı rakamlarını açıklamasıyla kesinleşecek.

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Veriler ortaya koydu, emekli ve memur maaşı zam oranı belli oldu! - Resim: 7

Böylece 10 bin lira olarak uygulanan en düşük emekli maaşı da temmuz ayında yeniden değerlendirilecek.

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Veriler ortaya koydu, emekli ve memur maaşı zam oranı belli oldu! - Resim: 8

TOPLU SÖZLEŞME FARKI YANSIYACAK

Ayrıca memur ve memur emeklilerinin aylıklarına toplu sözleşme farkı da yansıtılacak. Buna göre 2024’ün ilk 6 ayında enflasyon oranlarına ek yüzde 15 zam yapılacak.

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