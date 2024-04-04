Veriler ortaya koydu, emekli ve memur maaşı zam oranı belli oldu!
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) mart ayı enflasyon oranını açıklaması sonrası memur ve emekli maaşı zam oranı şekillenmeye başladı. 3 aylık enflasyon oranları sonrası memur, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok konuda belirleyici olan mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
Buna göre, enflasyon oranı mart ayında aylık bazda yüzde 3,16, yıllık bazda ise yüzde 68,50 olarak gerçekleşti.
3 AYLIK ENFLASYON NE KADAR OLDU?
TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre 3 aylık enflasyon rakamı ise yüzde 15,05 olarak kayıtlara geçti.
Böylece her yıl ocak ve temmuzda olmak üzere yılda iki kez zam alan memur, memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de iki aylık enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte maaş zam oranları belli oldu.
MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI ZAM ORANI NE KADAR?
Ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53 ve mart ayı için yüzde 3,16 enflasyon farkı alan memur ve emekliler, 3 aylık yüzde 15,05’lik enflasyon farkını da şimdiden almış oldu.
KESİN ZAM ORANI NE ZAMAN NETLEŞEK?
Nihai emekli zammı 3 Temmuz'da TÜİK'in haziran ayı rakamlarını açıklamasıyla kesinleşecek.
Böylece 10 bin lira olarak uygulanan en düşük emekli maaşı da temmuz ayında yeniden değerlendirilecek.
TOPLU SÖZLEŞME FARKI YANSIYACAK
Ayrıca memur ve memur emeklilerinin aylıklarına toplu sözleşme farkı da yansıtılacak. Buna göre 2024’ün ilk 6 ayında enflasyon oranlarına ek yüzde 15 zam yapılacak.