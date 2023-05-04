Veriler ortaya çıktı: Milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarında dev kayıp!
ENAG ve TÜİK'in açıkladığı 2023 nisan ayı enflasyon rakamları sonrası memur ve emekli maaşları zammı netleşmeye başladı. Enflasyon rakamlarına tepki gösteren SGK Uzmanı Özgür Erdursun, "Gelirimiz TÜİK enflasyonuna göre harcamalarımız gerçek enflasyona göre belirlendiği için yoksullaşıyoruz" dedi.
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) nisan ayında yüzde 4.86 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı yüzde 105,19 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon verilerine göre ise, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 2,39 arttı, yıllık bazda TÜFE yüzde 43,68 oldu.
ENAG'A GÖRE MEMUR VE EMEKLİ ZAM ORANI
ENAG, yıllık enflasyon oranını yüzde 105,19 olarak açıklarken, yılın ilk çeyreğinde enflasyon oranı ise yüzde 29,27 oldu.
TÜİK'E GÖRE MEMUR VE EMEKLİ ZAM ORANI
TÜİK'in nisan ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından yılın ilk 4 ayına göre, SGK ve Bağ-Kur emeklisi için zam oranı yüzde 15,21 olurken, memur ve memur emeklisi için bu oran yüzde 13,08 olarak hesaplandı.