Veriler ortaya çıktı: Milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarında dev kayıp!

TÜİK'E GÖRE MEMUR VE EMEKLİ ZAM ORANI

TÜİK'in nisan ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından yılın ilk 4 ayına göre, SGK ve Bağ-Kur emeklisi için zam oranı yüzde 15,21 olurken, memur ve memur emeklisi için bu oran yüzde 13,08 olarak hesaplandı.