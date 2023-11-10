Vergi Uzmanı Ozan Bingöl isyan etti, 'gerçek' vergi rekortmenlerini açıkladı

"ŞEKLEN ZAM GİBİ GÖRÜNSE DE..."

Öte yandan Bingöl, "Üretici firmaların sigara satışlarına yaptıkları her 1 liralık zammın yaklaşık 80-85 kuruşu vergileme rejiminden kaynaklı olarak zaten vergiye dönüşmektedir. Dolayısıyla sigaradaki fiyat artışları şeklen zam gibi görünse de özünde bir vergi artışıdır" dedi.