Vergi Uzmanı Ozan Bingöl açıkladı: Vergi, ceza ve harçlara dev zam öne çekildi mi?

İddialar yayılırken, Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bingöl, şunları kaydetti:

"Vergi teknik bir konudur! Bu haberde yer alan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır! Kamuoyu böylesi önemli bir konuda yanlış bilgilendirilmemelidir! Maalesef liyakatsizlik ülkenin her yerine sirayet etmiştir!"