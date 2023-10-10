Vergi Uzmanı Ozan Bingöl açıkladı: Vergi, ceza ve harçlara dev zam öne çekildi mi?
Ek MTV ödemelerinin ardından Ocak ayında yapılması beklenen vergi, ceza ve harç zamları da öne çekildiği iddia edildi. Ancak Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iddiaları yalanladı.
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) başta olmak üzere ek MTV, Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, pasaport harcı, araç muayene ücreti, Gelir Vergisi gibi kalemlerde ocak ayından itibaren uygulanacak vergi zammı öne çekildiği iddia edildi.
Ancak, Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu iddiaların doğru olmadığını belirterek, "Kamuoyu böylesi önemli bir konuda yanlış bilgilendirilmemelidir!" dedi.
Her yıl ekim ayı itibarıyla yurt içi üretici fiyat endeksinin (Yİ-ÜFE) son on iki aylık ortalamasına göre belirlenen artış, izleyen yılda yani ocak ayında uygulanacak yeniden değerleme oranını veriyordu.
Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, MTV, çeşitli harçlar, araç muayene ücreti, Gelir Vergisi tarife dilimleri ve idari cezaları belirleyen Yeniden Değerleme Oranı’nı için (YDO) flaş bir karar alındığı iddiası hemen her medya kuruluşunda haber oldu.
İddialar yayılırken, Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bingöl, şunları kaydetti:
"Vergi teknik bir konudur! Bu haberde yer alan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır! Kamuoyu böylesi önemli bir konuda yanlış bilgilendirilmemelidir! Maalesef liyakatsizlik ülkenin her yerine sirayet etmiştir!"