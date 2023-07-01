Vergi borcu olanlar dikkat: Son gün pazartesi!

Vergi borcu yapılandırma için son tarih 31 Mayıs olarak açıklanmış ancak sonrasında süre uzatılmıştı. Cumhurbaşkanı kararıyla yapılandırma için başvuru süresi bir ay uzatılarak 30 Haziran’a çekilmiş, ilk taksit ödeme süresi de bir ay uzatılarak 31 Temmuz olmuştu.

30 Haziran 2023 tatile denk geldiği için, son başvuru süresi 3 Temmuz 2023 olarak açıklandı.