Vatandaş Doğal Gaz Zammına İsyan Etti: 'Keşke Doğal Gaz Olsaydık'
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), konutlarda kullanılan doğal gaza 1 Ağustos’tan itibaren zam geldiğini duyurdu. Doğal gaza yüzde 38 zam gelmesinin ardından vatandaşlar sosyal medyadan isyan etti. Vatandaşlar, “Asgari ücretli yerine doğal gaz olsak yüzde 38 zam alırdık!” dediler.
Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 24,73; memur ve memur emeklilerinin maaşları ise yüzde 19,31 zam gelmişti. Bütün bunların harici her şeye zam gelirken asgari ücrete ara zam yapılmamıştı.
1 Ağustos itibariyle doğalgaz fiyatlarında yüzde 38'lik artış yaşanacak. Elektrikten sonra doğal gaza da zam gelmesi vatandaşların isyan etmesine neden oldu. Vatandaşlar, “Asgari ücretli yerine doğal gaz olsak yüzde 38 zam alırdık!” dediler.
Konutlarda kullanılan doğalgaza 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 38 zam yapıldı.
Vatandaş isyan etti: Asgari ücretli yerine doğalgaz olsak yüzde 38 zam alırdık!
Vatandaş isyan etti: Doğalgaz olsak yüzde 38 zam alırdık ama asgari ücretliyiz!