Vatandaş Doğal Gaz Zammına İsyan Etti: 'Keşke Doğal Gaz Olsaydık'

Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 24,73; memur ve memur emeklilerinin maaşları ise yüzde 19,31 zam gelmişti. Bütün bunların harici her şeye zam gelirken asgari ücrete ara zam yapılmamıştı.