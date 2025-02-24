Van'ın Tekstil Devi Batıyor! Mahkemeden Flaş Karar
Van'ın önde gelen tekstil şirketlerinden Rehber Denim Tekstil, yaşadığı ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato ilan etti. Mahkeme, şirket için 1 yıl süreyle kesin mühlet kararı verdi.
Kaynak: Ekonomide Haber
Ekonomik krizden en çok etkilenen sektörlerden biri olan tekstil, yüksek maliyetler, vergiler ve giderlerle mücadele ediyor. Birçok tekstil firması bu olumsuz koşullar karşısında zorlu bir dönem geçirirken, direnemeyenler ise iflas sürecine giriyor.
Ekonomide Haber'in haberine göre, Van’ın büyük tekstil firmalarından Rehber Denim Tekstil İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi de konkordato başvurusunda bulunarak 1 yıl süreyle mühlet aldı. Şirketin alacaklıları, alacaklarını bildirmeleri için davet edildi. Konkordato komiserleri olarak atanan Mehmet Aygün ve Ulaş Koray Milanlıoğlu, şirketin borçları üzerine tahkikatlarını tamamladı ve alacaklılarla konkordato projesi müzakereleri başlatılacak.
TOPLANTI TARİH VE SAATLERİ AÇIKLANDI
Adi Alacaklılar Toplantısı: 18 Mart 2025, Salı günü saat 11:00-12:00 arasında, Van İpekyolu’nda bulunan Cevat Aktaş Arabuluculuk Merkezi’nde yapılacak.
Rehinli Alacaklılar Toplantısı: Aynı gün, saat 13:30-14:30 arasında, yine aynı merkezde gerçekleştirilecek.
BELGELERİN İNCELEME SÜRECİ BAŞLIYOR
Alacaklılar, toplantıdan önceki 7 gün boyunca Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde belgeleri inceleyebilecek. Alacaklıların toplantıya katılmadan önce gerekli belgeleri yanlarında bulundurması gerektiği de vurgulandı. Kambiyo senedine dayalı alacaklar için, senetlerin asıl ve fotokopilerinin sunulması talep ediliyor.
YETKİ BELGESİ GEREKLİ
Toplantıya katılacak olan alacaklıların, yetki belgelerini veya vekaletnamelerini hazırlamaları gerektiği de hatırlatıldı. Toplantı sonrası yapılacak iltihaklar, İİK’nin ilgili maddeleri gereğince kabul edilecek.