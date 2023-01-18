Vakıfbank 2023 promosyonunu güncelledi: İşte emeklinin merakla beklediği rakamlar

Vakıfbank emekli promosyon ücretlerini güncelledi. Yeni yılın emekli promosyon ücretlerini açıkladı. İşte Vakıfbank'ın emekli promosyon kampanyası...

Son Güncelleme:
Vakıfbank 2023 promosyonunu güncelledi: İşte emeklinin merakla beklediği rakamlar - Resim: 1

Emekli promosyonu geçtiğimiz hemen hemen her emekli vatandaşın büyük ölçüde araştırdığı konulardan bir tanesi olurken, emekli promosyon ücretlerinde ciddi oranda artışlar yaşanmıştı. 

1 7
Vakıfbank 2023 promosyonunu güncelledi: İşte emeklinin merakla beklediği rakamlar - Resim: 2

Bu artışlar bankalar tarafında ciddi rekabet ortamının oluşmasına neden olurken aynı zamanda en çok müşteriyi kazanabilmek için yüksek rakamların havalarda uçmasına neden olmuştu. 

2 7
Vakıfbank 2023 promosyonunu güncelledi: İşte emeklinin merakla beklediği rakamlar - Resim: 3

Eylül ayı itibarıyla emekli promosyon ücretlerinde belirli ölçülerde düşüşler meydana gelirken, yeni yılın emekli promosyonunda Vakıfbank düğmeye bastı. İşte güncel emekli promosyon rakamları...

3 7
Vakıfbank 2023 promosyonunu güncelledi: İşte emeklinin merakla beklediği rakamlar - Resim: 4

Ne kadar promosyon ödemesi alırım?

1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,

3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,

4 7