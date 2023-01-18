Vakıfbank 2023 promosyonunu güncelledi: İşte emeklinin merakla beklediği rakamlar
Vakıfbank emekli promosyon ücretlerini güncelledi. Yeni yılın emekli promosyon ücretlerini açıkladı. İşte Vakıfbank'ın emekli promosyon kampanyası...
Emekli promosyonu geçtiğimiz hemen hemen her emekli vatandaşın büyük ölçüde araştırdığı konulardan bir tanesi olurken, emekli promosyon ücretlerinde ciddi oranda artışlar yaşanmıştı.
Bu artışlar bankalar tarafında ciddi rekabet ortamının oluşmasına neden olurken aynı zamanda en çok müşteriyi kazanabilmek için yüksek rakamların havalarda uçmasına neden olmuştu.
Eylül ayı itibarıyla emekli promosyon ücretlerinde belirli ölçülerde düşüşler meydana gelirken, yeni yılın emekli promosyonunda Vakıfbank düğmeye bastı. İşte güncel emekli promosyon rakamları...
Ne kadar promosyon ödemesi alırım?
1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;
3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,
3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,